서울광장에서 밤 9시까지 ‘소상공인 마켓’…10% 할인 혜택도

‘소상공인의 날’ 기념 오는 6일 행사

47개 브랜드 참여…무료 체험과 공연도

이미지 확대 서울시 ‘소상공인의날 기념 행사’ 서울시가 오는 6일 서울광장에서 개최하는 ‘소상공인의 날’ 맞이 기념 행사 예상 모습.

서울시 제공

세줄 요약 서울광장서 소상공인 마켓 개최, 운영시간 밤 9시까지 연장

47개 브랜드 참여, 먹거리·생활용품·공예품 등 판매

전용 상품권 10% 할인 발행, 체험행사와 표창 수여

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서울시는 소상공인의 날(11월 5일)을 기념해 오는 6일 서울광장에서 ‘2026 서울시 소상공인의 날 기념행사’를 연다고 2일 밝혔다.이는 소상공인 제품을 판매하는 마켓을 열어 이들의 가치를 알리고, 시민의 방문과 소비로 응원을 전하는 행사다. 올해는 서울시가 추진하는 ‘24시간 활력경제도시’ 정책에 발맞춰 지난해 오후 7시까지였던 행사 운영 시간을 오후 9시까지 연장한다. 퇴근한 직장인도 마켓을 이용하고 야간 소비를 활성화하기 위해서다.행사에서는 먹거리부터 생활용품, 패션·공예품까지 47개 소상공인 브랜드의 상품을 만나볼 수 있다. 한방삼계탕 밀키트와 고급 차, 에그타르트 등 다양한 먹거리뿐만 아니라 수제 비누와 액세서리, 가죽 공예품 등 제품이 준비될 예정이다.시는 행사 전용 ‘소상공인 행복상품권’을 10% 할인 발행한다. 행사 당일인 6일 오전 10시부터 ‘서울페이플러스(+)’ 애플리케이션(앱)에서 구매가 가능하다. 상품권은 행사 당일 오전 10시부터 밤 9시까지 서울광장 내부 소상공인 마켓에서 쓸 수 있다.그 밖에도 다양한 프로그램이 운영된다. 행사장 곳곳을 둘러보며 스탬프를 찍으면 소상공인 제품과 기념품을 받을 수 있다. 캐리커처·페이스페인팅·즉석 사진 등도 체험 가능하다.시는 행사 당일 지역경제 활성화에 기여한 우수 소상공인 20명과 사업으뜸이 4명 등 총 24명에게 서울특별시장 표창을 수여할 예정이다.박경환 시 민생노동국장은 “24시간 활력경제도시에 발맞춰 시민이 저녁에도 머물며 소비할 수 있는 여건을 넓히고, 그 소비가 소상공인의 매출과 상권의 활력으로 이어지도록 지원하겠다”고 밝혔다.김주연 기자