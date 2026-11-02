성동구, ‘우리아이 교통안전지킴이’…등굣길 만족도 93.6%

만족도 조사 결과 전년 대비 모두 상승

등굣길 93.6%·하굣길 88.8% 만족

이미지 확대 유보화(연두색 조끼) 성동구청장이 지난달 6일 마장초등학교 워킹스쿨버스 교통안전지도사로 아이들 등교를 돕고 있다.

성동구 제공

세줄 요약 등굣길 만족도 93.6%, 하굣길 88.8% 집계

모든 초등학교 배치, 보행 안전 지도 지속

직무교육 강화·추가 배치 등 개선 계획

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서울 성동구는 올해 ‘우리아이 교통안전지킴이’ 이용자를 대상으로 만족도 조사를 실시한 결과 등굣길 만족도가 93.6%로 나타났다고 2일 밝혔다.구는 초등학생들의 등하굣길 안전 확보를 위해 2019년부터 지역의 모든 초등학교에 교통안전지킴이를 배치했다. 지킴이들은 학교 주변 횡단보도와 교통사고 위험 구간 등 안전 취약 지점에서 어린이의 안전한 보행을 지도해 교통사고 예방에 힘쓰고 있다. 현재 20개 초등학교에 175명이 활동 중이다.구가 10월 2~14일 초등학교 1~3학년 학생과 학부모를 대상으로 만족도 조사를 실시한 결과, 등굣길 만족도는 전년 대비 1.8%포인트 상승한 93.6%, 하굣길 만족도는 1.9%포인트 상승한 88.8%로 나타났다. 사업 인지도 역시 등굣길 94.2%, 하굣길 89.5%로 전년보다 각각 3.5%, 3.2%포인트 높아졌다.구는 이번 조사 결과를 바탕으로 운영을 개선할 계획이다. 먼저 근무자를 대상으로 직무교육을 강화한다. 또 교차로와 교통사고 위험 구간 등을 중심으로 인력을 추가 배치할 예정이다. 아울러 학교별 하교 시간과 방과 후 활동을 고려해 운영 시간을 조정하고 폭염, 한파, 강우 시 근무자 보호를 위한 안전용품 지원도 확대한다.교통안전지킴이는 학교별 등하굣길 노선을 학생과 도보로 이동하는 ‘워킹스쿨버스’ 사업과는 다르다. 지킴이는 학교 주변에서 보행 지도를 담당하고 워킹스쿨버스의 ‘교통안전지도사’는 학교와 집을 함께 오간다.유보화 구청장은 “현장 목소리를 세심하게 반영해 아이들이 더욱 안전하게 등하교할 수 있는 통학 환경을 만들어 가겠다”고 말했다.유규상 기자