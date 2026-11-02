마포 망원유수지 축구장 예뻐지고 안전해지고

지난달 30일 인조잔디 조성공사 준공식

유동균 구청장 “유지 관리에 힘 쓸 것”

이미지 확대 지난달 30일 열린 서울 마포구 망원유수지 축구장 인조잔디 공사 준공식에서 유동균 구청장이 시축을 하고 있다.

마포구 제공

세줄 요약 망원유수지 대축구장 인조잔디 조성 완료

배수 불량·흙먼지·부상 우려 개선 추진

특별조정교부금 10억원으로 7000㎡ 정비

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서울 마포구는 지난 10월 30일 망원유수지 대축구장에서 인조잔디 조성공사 준공식을 열고, 새롭게 단장한 축구장을 주민들에게 개방했다고 2일 밝혔다.망원유수지 대축구장은 2004년 조성됐다. 그런데 비가 오면 배수가 원활하지 않고, 평소에는 흙먼지가 날리거나 지면이 파여 종종 부상을 당하는 경우가 있었다. 이에 보다 안전하고 쾌적한 운동 환경을 바라는 목소리가 꾸준히 이어졌다.구는 이러한 주민들의 요구를 반영해 서울시 특별조정교부금 10억원을 확보하고, 지난 8월부터 약 7000㎡ 규모의 대축구장에 인조잔디를 조성하는 공사를 진행했다. 공사에서는 드리블과 패스 등 경기 중 움직임이 원활하도록 인조잔디를 깔고, 그 아래에 충격 흡수와 배수 기능을 갖춘 배수판을 설치했다. 또 저류시설인 부지의 특성을 고려해 콘크리트 기초로 조성했다.준공식에는 유동균 구청장을 비롯해 마포구축구협회 관계자와 지역주민 등 150여 명이 참석했다. 참석자들은 인조잔디 조성 과정을 돌아보고, 새롭게 단장한 축구장의 개방을 함께 축하했다.유 구청장은 “2004년부터 축구장에 애정을 갖고 이용해 주신 주민 여러분과 축구동호인들의 인조잔디 조성 염원이 마침내 결실을 맺게 돼 뜻깊다”며 “앞으로도 주민들이 안전하고 쾌적한 환경에서 생활체육을 즐길 수 있도록 체육시설 확충과 내실 있는 유지관리에 힘쓰겠다”고 말했다.김동현 기자