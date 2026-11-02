서준오 노원구청장, 기획처·국토부 장관 만나 ‘GTX-E 제5차 국가철도망 반영’ 요청

GTX-E 노선 예비타당성조사 면제 요청

인천공항~광운대역~남양주 덕소 연결

광운대역세권 개발·S-DBC 유치 등 대응

이미지 확대 서준오(왼쪽 세번째) 노원구청장이 수도권광역급행철도(GTX)-E 추진 관련 관계 부처 장관 면담을 진행한 후 기념촬영을 하고 있다. 사진 왼쪽부터 김영배 의원, 박홍근 기획예산처 장관, 우원식 전 국회의장, 홍지선 국토교통부 장관, 김남근 의원.

노원구 제공

이미지 확대 서준오(왼쪽) 노원구청장이 수도권광역급행철도(GTX)-E 추진 관련 논의를 진행하고 있다. 왼쪽부터 김영배 의원, 박홍근 기획예산처 장관, 우원식 전 국회의장, 홍지선 국토교통부 장관.

노원구 제공

세줄 요약 GTX-E 국가철도망 반영과 예타 면제 요청

서울 동북권 교통난 해소 필요성 강조

광운대역세권·S-DBC 등 개발 수요 제시

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서준오 노원구청장은 2일 수도권광역급행철도(GTX)-E 조기 추진을 위해 마련한 관계부처 장관 면담에서 정부 차원의 적극적인 지원을 건의했다. 건의 대상은 박홍근 기획예산처 장관과 홍지선 국토교통부 장관이다.우원식 전 국회의장이 마련한 면담에서 서 구청장은 GTX-E 노선의 제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035년) 반영과 예비타당성조사 면제를 요청했다. 이어 서울 동북권의 광역교통망 확충 필요성과 지역 주요 개발사업에 따른 미래 교통 수요에 대해 설명했다.서울 동북권의 김영배 의원(성북구갑), 김남근 의원(성북구을), 오기형 의원(도봉구을)도 함께 GTX-E 노선의 조속한 추진 필요성에 한목소리를 냈다.GTX-E는 인천국제공항에서 디지털미디어시티(DMC), 연신내, 노원구 광운대역, 남양주 왕숙2지구를 거쳐 덕소까지 연결하는 수도권 광역급행철도 노선이다. 2024년 1월 정부가 발표한 ‘교통 분야 3대 혁신 전략’에 포함된 2기 GTX 사업으로 현재 제5차 국가철도망 구축계획 반영 여부가 검토되고 있다.서울 동북권은 내부순환로와 북부간선도로의 상습적인 교통 정체와 동서축 광역철도망 부족으로 교통 여건이 열악한 실정이다. GTX-C를 통한 남북축 교통망 확충이 추진되고 있지만 인천공항과 수도권 서부를 연결하는 동서축 철도망 확보는 여전히 과제로 남아 있다. 특히 광운대역세권 개발과 서울디지털바이오시티(S-DBC) 조성, 서울아레나 개관 등 대규모 개발사업이 잇따라 추진되면서 광역교통망 확충의 필요성이 더욱 커지고 있다.GTX-E의 주요 정차 예정지인 광운대역 일대에는 2028년까지 IPARK현대산업개발 본사와 대형 쇼핑몰, 상업·업무시설, 약 3000가구 규모의 주거단지 등이 들어설 예정이다. 기존 지하철 1호선과 추진 중인 GTX-C에 이어 GTX-E까지 연결되면 수도권 동북부의 교통·상업·업무 중심지로 도약할 것으로 기대된다.창동차량기지 일대 약 28만㎡에 조성되는 S-DBC는 바이오·AI 등 첨단산업 기업과 연구시설을 유치해 서울 동북권의 새로운 산업 거점으로 육성하는 사업이다. GTX-E를 통한 인천공항 접근성 개선은 글로벌 기업과 투자자 유치 경쟁력을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다. 또 2027년 6월 국내 최대 규모의 대중음악 전문공연장인 서울아레나가 개관하면 K팝 공연 등을 찾는 국내외 방문객이 늘어날 것으로 예상된다.서준오 노원구청장은 “GTX-E는 서울 동북권의 부족한 동서축 광역교통망을 보완하고, 노원의 미래 성장 기반을 뒷받침할 핵심 교통 인프라”라며 “광운대역세권 개발과 S-DBC 조성 등 주요 사업이 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 GTX-E의 국가철도망 반영과 조기 추진에 최선을 다하겠다”고 말했다.유규상 기자