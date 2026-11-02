메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

경력단절 여성 재취업 돕는다…서울시, 100개 기업 참여 일자리페어

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
유규상 기자
유규상 기자
수정 2026-11-02 17:18
입력 2026-11-02 17:18

취·창업 지원 프로그램 등
현장 면접·채용상담 운영

이미지 확대
‘2026 서울 커리업 일자리페어’ 홍보 포스터. 서울시 제공
‘2026 서울 커리업 일자리페어’ 홍보 포스터.
서울시 제공


서울시는 11일 동작구 대방동 서울여성플라자와 서울가족플라자에서 ‘2026 서울커리업 일자리페어’를 개최한다고 2일 밝혔다. 100여 개 기업이 참여하는 취·창업 지원 프로그램부터 재취업 성공 여성들의 경험 공유까지 다양한 행사가 펼쳐질 예정이다.

올해 시는 2007년부터 운영해 온 여성 일자리 정책 브랜드 ‘서울우먼업’을 ‘서울커리업’으로 전면 개편했다. 취업 준비부터 재직 중 경력 유지, 이직·직무 전환까지, 전 생애 주기를 대상으로 관리하는 정책이다. ‘홈커밍데이’에서는 서울커리업으로 취·창업에 성공한 선배 참여자들의 이야기를 들을 수 있다.

참가자들은 취·창업 지원관에서 직무 탐색과 진로 상담부터 현장 면접, 이력서·자기소개서 첨삭, 인공지능(AI) 면접 체험, 창업 상담 등을 받을 수 있다. 또 우정사업본부의 재무설계사 직무 설명회와 에어비앤비코리아의 공유 숙박 호스트 창업 설명회, G마켓의 이커머스 창업 설명회도 열린다. 이외에도 ▲커리업 고민 상담소 ▲수기 공모전 우수 사례 전시 등이 이어진다.
제12대 서울시의회 더불어민주당, 민생실천위원회 출범 … “우리 곁의 ‘을(乙)’ 지키는 현장 중심 민생 의정 선언”
서울시의회 바로가기
thumbnail - 제12대 서울시의회 더불어민주당, 민생실천위원회 출범 … “우리 곁의 ‘을(乙)’ 지키는 현장 중심 민생 의정 선언”

마채숙 서울시 여성가족실장은 “서울커리업 일자리페어가 새로운 도전을 앞둔 여성에게는 확실한 기회가 되고, 유능한 인재를 찾는 기업에는 신뢰할 수 있는 매칭의 장이 되길 기대한다”고 말했다.

유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
서울시가 2007년부터 운영해 온 여성 일자리 정책 브랜드는 무엇인가?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기