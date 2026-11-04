여기가 ‘공항 뷰’ 명당…인천공항 ‘아름다운 화장실’ 대통령상

세줄 요약 통창으로 비행기 보이는 공항 화장실 대통령상 수상

제2터미널 면세구역 225번 탑승구 인근 시설 선정

장애인·가족·영유아 편의시설 갖춘 유니버설 디자인

이미지 확대 ‘아름다운 화장실 대상’ 대통령상을 받은 인천공항 화장실. 인천공항공사 제공

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통창 너머로 비행기가 뜨고 내리는 모습을 한눈에 볼 수 있는 인천공항 화장실이 ‘아름다운 화장실 대상’ 대통령상을 받았다.인천국제공항공사는 제2여객터미널 면세구역 225번 탑승구 인근 화장실이 지난 3일 열린 ‘제28회 아름다운 화장실 대상’ 시상식에서 대통령상을 수상했다고 4일 밝혔다.행정안전부와 한국화장실문화협회가 매년 주최하는 이 상은 시설의 쾌적성과 편의성, 안전성, 디자인, 관리 수준 등을 종합적으로 평가해 우수 화장실에 수여한다.수상 시설의 특징은 공항 풍경을 살린 공간 설계다. 통창으로 항공기 이착륙 모습을 조망할 수 있어 개방감을 더했다. 내부에는 깔끔하고 현대적인 디자인을 적용했다.다양한 이용자를 배려한 편의시설도 갖췄다. 장애인 화장실과 가족 화장실, 영유아 편의시설 등을 마련해 교통약자와 아이를 동반한 가족 등이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 했다. 누구나 쉽게 이용할 수 있는 ‘유니버설 디자인’의 취지를 반영한 것이다.공사는 이용객 의견과 현장 운영 데이터를 바탕으로 시설 개선 과제를 발굴하고, 청소 로봇 등 첨단 기술 도입도 추진한다.배영민 공사 인프라본부장은 “화장실은 공항 이용객이 시설의 청결도와 서비스 수준을 직접 경험하는 핵심 접점”이라며 “이용객의 관점에서 공간과 서비스를 지속적으로 개선하겠다”고 말했다.강남주 기자