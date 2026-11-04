신안서 펼쳐지는 분재의 향연…‘2026 대한민국 분재대전’ 5일 개막

1004섬 분재정원서 4일간 개최…명품 분재 전시·체험·먹거리 풍성

이미지 확대 ‘2026 대한민국 분재대전’ 홍보 포스터. (신안군 제공)

세줄 요약 신안군, 2026 대한민국 분재대전 11월 5일 개막

1004섬 분재정원서 명품 분재·소품 페어전 전시

도슨트·시연·교실·먹거리로 체류형 관광 추진

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전남광주 신안군이 전국 각지에서 출품된 다양한 명품 분재들을 한눈에 감상할 수 있는 특별한 장을 마련한다.4일 신안군에 따르면 군은 11월 5일부터 8일까지 나흘간 ‘1004섬 분재정원’ 일원에서 ‘2026 대한민국 분재대전’을 개최한다.‘세월이 빚은 유산, 푸른 미래를 품다’를 주제로 열리는 이번 행사는 신안군이 주최하고 (사)한국분재협회와 (사)한국수목조형예술연합회가 공동 주관한다. 개막식은 행사 둘째 날인 11월 6일 오전 11시 황해교류박물관 3층에서 열린다.이번 분재대전에서는 전국 분재 애호가들이 정성스레 가꿔 출품한 경연 작품들과 함께 신안군 소장 명품 분재, 소품 페어전 등이 다채롭게 펼쳐진다. 또한 전문가의 해설을 들을 수 있는 ‘도슨트 프로그램’을 비롯해 ‘분재 시연’, ‘분재교실’ 등 관람객이 직접 참여할 수 있는 다채로운 체험 행사와 먹거리 부스도 준비된다.신안군은 단순한 관람에 그치지 않고 전시와 체험, 먹거리가 어우러진 체류형 관광으로 이번 행사를 추진한다.신안군 관계자는 “신안의 우수한 분재 자원을 널리 알리고 관광객이 오래 머물며 즐길 수 있는 콘텐츠를 준비했다”고 말했다.신안 임형주 기자