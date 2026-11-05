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‘민생에 돈 풀고 개발엔 허리띠’…인천시 내년 예산 15조 9000억

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강남주 기자
수정 2026-11-05 10:58
입력 2026-11-05 10:56

올해보다 5740억 증가…재정자립도 2%p 하락
사회복지 6369억원↑ 국토·지역개발 1957억원↓

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박찬대 시장이 5일 시청 브리핑룸에서 2027년 예산안을 설명하고 있다. 인천시 제공
박찬대 시장이 5일 시청 브리핑룸에서 2027년 예산안을 설명하고 있다. 인천시 제공


박찬대 인천시장 취임 이후 처음 편성한 내년도 인천시 예산안이 올해보다 4% 가까이 늘었다. 사회복지 예산은 6000억원 넘게 늘린 반면 국토·지역개발 예산은 2000억원 가까이 줄였다.

시는 5일 2027년도 예산안을 올해 본예산보다 5740억원(3.8%) 늘어난 15조 9000억원으로 편성했다고 밝혔다.

사회복지 분야는 6조 9678억원으로 올해보다 6369억원(10.1%) 증가했다. 전체 예산의 43.8%를 차지한다. 반면 국토·지역개발 분야는 1조 2067억원으로 1957억원(14.0%) 줄었고, 교육 예산도 650억원(7.4%) 감소했다.

민생 분야에서는 인천e음 캐시백에 2100억원을 배정했다. 연매출 30억원 이하 가맹점에서 사용한 금액의 10%를 돌려주는 캐시백을 월 최대 5만원까지 지원하는 기존 방식을 유지한다. 천사지원금 469억원, 신규 아동기본수당 148억원, 혼인지원금 129억원 등 출생·양육 지원에도 재원을 투입한다.

인천경제자유구역청의 특별회계 예산은 9392억원으로 올해 1조 843억원보다 1451억원(13.4%) 감소했다. 5년 연속 1조원대를 유지하던 예산 규모가 6년 만에 1조원 아래로 내려가는 셈이다.

미래 성장동력 확보에는 6000억원을 배정했으며 이 가운데 3166억원은 박 시장의 핵심 산업정책인 ABC+E 분야에 집중한다.

재정 여건은 여전히 빠듯하다. 지방세와 세외수입 등 자체수입은 6조 8744억원으로 올해보다 0.4% 증가하는 데 그쳤다. 반면 국고보조금과 교부세 등 이전재원은 12.4% 늘어난 7조 769억원으로, 중앙정부 재원에 대한 의존도가 높아졌다. 재정자립도는 42.1%로 올해보다 2.0%포인트 떨어졌다.

시는 세출 효율화를 통해 확보한 재원을 민생 안정과 미래 성장동력 확보에 집중한다는 입장이다. 예산안은 인천시의회 심의를 거쳐 최종 확정된다.


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박 시장은 “재정 여건은 어렵지만 시민 생활에 꼭 필요한 예산은 지켰고, 미래를 위한 투자도 시작했다”며 “예산이 확정되면 회계연도 시작 전에 배정을 마쳐 사업이 늦지 않게 시작되도록 하겠다”고 말했다.

강남주 기자
세줄 요약
  • 내년 예산 15조9000억원 편성, 3.8% 증액
  • 복지 예산 확대, 국토·교육 예산은 축소
  • 인천e음·출생지원·미래산업 투자 강화
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