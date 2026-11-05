도심 속에서 만나는 초록의 쉼…노원 ‘불암산 솔마루공원’ 개장

방치된 공간 ‘명품 정원’으로, 11일 개장식

소나무원, 잔디광장, 청풍마루 등 1만 5295㎡

이미지 확대 노원구 불암산 솔마루공원.

노원구 제공

세줄 요약 불암산 자락 훼손지 정비, 솔마루공원 개장

소나무원·수국정원·잔디광장 등 조성

폭포·실개천·숲속서가로 힐링 공간 완성

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서울 노원구는 ‘불암산 솔마루공원’ 조성을 완료하고 11일 개장식을 연다고 5일 밝혔다. 공원은 대림벽산아파트 인근인 중계동 363-12 일대, 불암산 자락 끝무렵에 위치한다. 수려한 경관과 중계동 학원가가 가까운 접근성도 갖췄지만 장기간 훼손된 공간으로 방치돼 있었다.이에 구는 2023년부터 ‘불암산근린공원(가재울지구) 조성사업’이라는 명칭으로 공원 조성을 준비해 왔다. 주요 공간 구성은 ▲소나무원 ▲수국정원 ▲잔디광장 ▲경관 폭포와 실개천이 있다. 1만 5295㎡의 공원 면적을 최대한 활용해 탁 트인 개방감을 확보했다.생김새가 뛰어난 소나무를 중심으로 한 ‘소나무원’은 국내 대표 수목원인 ‘화담숲’의 소나무 정원을 벤치마킹했다. 공원의 핵심 공간으로 다양한 형태와 세월의 흔적을 지난 소나무 사이로 느리게 걸으며 사색하기에 맞춤 공간이 될 예정이다.넓은 잔디마당을 사이에 두고는 야외 행사를 치를 수 있는 무대와 함께 계단형 잔디 스탠드가 조성돼 피크닉과 행사 공간으로서의 활용도를 폭넓게 했다. 4.5m 규모의 경관 폭포는 실개천이 공원 입구 부근까지 흘러내려 수련 연못으로 이어진다. 또 전망 쉼터 ‘청풍마루’, 쓰임을 다한 공중전화 부스를 활용해 마련한 ‘숲속서가’ 역시 구석구석 공원의 매력을 풍성하게 하는 공간이다.숲, 나무, 힐링, 사색을 담아 구민이 공원에 남기는 40자 내외의 문장도 공모받아 선정작들을 공원에서 함께 감상할 수 있는 이벤트도 진행했다. 공모에 선정된 구민들의 문장은 방문객들에게 공감과 위로를 전할 수 있도록 정원 곳곳에 설치된다.서준오 구청장은 “일상에서 자연의 혜택을 최대한 누리고 더 멋진 도시를 상상할 수 있는 출발점에 선 이 공원을 주민들과 함께 가꿔나가겠다”고 말했다.유규상 기자