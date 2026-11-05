동대문 지역 리더 한 자리에 ‘통장 역량강화 워크숍’

통장·동장·직원 등 400여명 참석

홍보대사 배우 손병호의 소통 특강

이미지 확대 최동민 동대문구청장이 지난 3일 구청 강당에서 열린 ‘2026년 통장 역량강화 워크숍’에서 노래를 부르고 있다.

동대문구 제공

이미지 확대 최동민 동대문구청장이 지난 3일 구청 강당에서 열린 ‘2026년 통장 역량강화 워크숍’에서 노래를 부르고 있다.

동대문구 제공

세줄 요약 통장 400여 명 참여한 역량강화 워크숍 개최

소통 특강·문화공연·레크리에이션 진행

동별 공연과 교류로 화합 분위기 조성

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서울 동대문구는 지난 3일 구청 다목적강당에서 ‘2026년 통장 역량강화 워크숍’을 성황리에 개최했다고 5일 밝혔다. 통장들의 역량을 강화하고 상호 소통과 화합을 도모하기 위해서다.워크숍에는 15개 동 통장과 동장, 동 직원 등 400여명이 참석했다. 주민 생활과 밀접한 행정사항을 전달하고 지역의 다양한 의견을 수렴하는 등 가교 역할을 수행하고 있는 통장들을 격려하고 통장 간 교류와 협력으로 지역사회 리더로서의 역량을 높이기 위해 마련됐다.이날 행사는 ▲문화공연 ▲소통 특강 ▲화합 레크리에이션 등 여러 프로그램으로 진행돼 참석자들의 큰 호응을 얻었다. 특히 동대문구 홍보대사인 배우 손병호가 ‘소통’을 주제로 특강을 진행했다. 참석자들은 강연으로 일상과 지역사회에서 원활한 소통과 상호 이해의 중요성을 되새겼다.이어서 통장들은 동별로 준비한 다양한 공연을 선보이며 그동안 숨겨왔던 끼와 재능을 마음껏 발휘했다. 참석자들은 서로의 무대에 아낌없는 박수와 응원을 보내며 즐거운 시간을 보냈다. 동별 경계를 넘어 함께 어울리는 화합의 분위기가 행사장에 가득했다.또한 레크리에이션 프로그램을 통해 평소 지역 현장에서 활동하느라 교류할 기회가 많지 않았던 통장들이 자연스럽게 소통하고 친목을 다지며 서로에 대한 이해와 유대감을 높이는 시간도 이어졌다.최동민 구청장은 “지역사회를 위해 묵묵히 헌신해 주시는 통장 여러분께 깊이 감사드린다”며 “앞으로도 주민들의 목소리에 귀 기울이고 이웃과 함께하는 따뜻한 지역사회를 만드는 데 앞장서 주시길 기대한다”고 말했다.유규상 기자