김상욱 울산시장, 中 양장시 방문… 해상풍력 벤치마킹 및 협력 모색

세줄 요약 양장시 해상풍력 산업 현장 시찰

부유식 실증설비·제조기지 확인

울산 3.5GW 사업 연계 모색

이미지 확대 울산시 제공

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김상욱 울산시장이 중국 주요 해상풍력 산업 거점인 광둥성 양장시를 찾아 현지 산업 현장을 시찰하고 위진푸(余金富) 양장시장과 면담했다.6일 울산시에 따르면, 김 시장과 지역 기업 관계자 등으로 구성된 방문단은 이날 중국 양장시를 방문해 본격적인 해상풍력 산업 현장 점검에 나섰다.양장시는 누적 계통연계 용량이 약 8.02GW에 달하는 중국 해상풍력 산업의 핵심 기지다.2025년 기준 해상풍력 장비 제조 관련 기업의 생산액이 187억위안(약 3조 7500억원)을 넘어섰으며, 터빈 및 부품 제조기업, 연구기관, 항만·물류 기능이 집약된 대규모 산업단지를 구축하고 있다.밍양그룹의 초청으로 양장시를 찾은 방문단은 우선 헬기를 이용해 양장 칭저우 해역의 대규모 해상풍력 발전단지와 밍양그룹의 16.6메가와트(㎿)급 부유식 해상풍력 실증설비를 직접 시찰했다.이어 밍양그룹 양장 생산기지로 이동해 해상풍력 터빈의 핵심 구성품인 나셀과 블레이드(날개) 제조 및 조립 현장을 확인하고, 대형 풍력설비의 생산부터 항만을 통한 출하까지 이어지는 공급망 운영 체계에 대한 설명을 청취했다.이후 김 시장은 위 양장시장과 만나 해상풍력 산업단지 조성 과정, 제조 및 항만 기반 구축, 기업 지원 현황 등에 대해 심도 있는 의견을 교환했다. 특히 제조기업 유치 및 생산 기반 조성, 대형 설비 조립·출하를 위한 항만 활용, 발전사업자와 제조기업 간 협력 지원 등 양장시의 산업 육성 사례를 짚어보고 이를 뒷받침한 지방정부의 역할을 중점적으로 살폈다.울산시는 이번 방문이 현재 시가 추진 중인 3.5GW 규모의 부유식 해상풍력 사업과 지역 기업들의 실질적인 연계 가능성을 모색하는 중요한 계기가 될 것으로 내다보고 있다.김 시장은 “현장에서 직접 확인한 내용과 선진 사례를 바탕으로 울산의 산업 기반과 기업 수요에 꼭 맞는 지원 과제를 구체화해 나가겠다”고 밝혔다.울산 조원일 기자