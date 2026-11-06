한춘옥 통합특별시의원, “400억 투입 노사동반 지원센터 2년째 공실”

활용 방안 전면 재검토 촉구

이미지 확대 전남광주통합특별시의회 한춘옥(더불어민주당·순천2) 의원

세줄 요약 400억 투입 노사동반지원센터 2년째 공실 지적

공고·감면에도 입주 제로, 기능 전환 필요성 제기

일자리 사업 통합 체계와 농촌지원 예산 보강 주문

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400억원의 시민 혈세가 투입된 노사동반지원센터가 준공 후 2년이 지나도록 입주 기업이 단 한 곳도 없는 ‘빈 껍데기’로 방치되고 있어 활용 방안에 대한 전면 재검토가 시급하다는 지적이다.전남광주통합특별시의회 한춘옥(더불어민주당·순천2) 의원은 지난 5일 열린 일자리경제위원회 소관 행정사무감사에서 이 같은 문제를 강하게 비판하며 대책 마련을 촉구했다.한 의원은 광주경제진흥상생일자리재단 행정사무감사에서 “공고를 다섯 차례나 내고 사용료까지 감면해 줬음에도 입주 업체가 단 한 곳도 없다는 것은 단순히 가격의 문제가 아니라는 뜻이다”며 “수백억원의 예산이 들어간 시설이 2년째 텅 비어 있는 만큼 노사상생 연구원으로의 기능 전환 등 다각적인 활용 방안을 조속히 마련해야 한다”고 꼬집었다.성장투자유치본부 행정사무감사에서는 행정통합 시대에 맞춘 일자리 컨트롤타워 기능 강화를 주문했다. 한 의원은 “청년·여성·노인 등 대상별 일자리 사업이 여러 부서로 파편화돼 추진되고 있다”며 “시민들이 청사나 담당 부서에 구애받지 않고 필요한 지원을 받을 수 있도록 특별시 차원의 통합 안내 및 연계 체계를 구축해야 한다”고 강조했다.이어 전남 중소기업일자리 경제진흥원 감사를 통해서는 하반기 들어서도 미진한 농촌일자리 지원사업의 집행률을 문제 삼았다. 한 의원은 향후 시비 부담 비율을 늘려 더 많은 지자체가 사업에 참여할 수 있도록 예산 확보에 각별히 노력해 줄 것을 당부했다.한춘옥 의원은 “일자리 정책은 시민의 생계와 지역 경제의 근간을 이루는 핵심 과제다”며 “시민의 혈세가 투입된 정책과 시설들이 제 역할을 다할 수 있도록 지속적인 점검과 철저한 의정활동을 이어가겠다”고 밝혔다.전남광주 최종필 기자