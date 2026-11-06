신민호 통합특별시의원, “전남·광주테크노파크 통합 예산 과도하게 증가”

통합비용 재정 부담

이미지 확대 전남광주통합특별시의회 신민호(더불어민주당·순천 6) 운영위원장

세줄 요약 통합 예산 증가와 비용 부담 지적

제세공과금·표지판 정비 과다 문제 제기

실행계획·책임 주체 명확화 촉구

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전남광주통합특별시의회 신민호(더불어민주당·순천 6) 운영위원장이 전남·광주테크노파크 통합에 따른 예산 증가와 통합 비용 부담을 지적하며 구체적인 실행계획 마련을 촉구했다.신 위원장은 지난 5일 산업혁신국 행정사무감사에서 통합특별시가 지난 7월 ‘공공기관 통합 및 정비 추진 계획’을 통해 통합에 따른 인력과 상시 운영예산 변동을 원칙적으로 배제하겠다고 밝혔는데도 2027년도 통합 테크노파크 예산이 약 4163억원으로 올해 두 기관 예산 합계인 3836억원보다 늘어난 이유를 따져 물었다.통합 비용으로 책정된 93억원 가운데 제세공과금이 약 80억원, 시설 40곳의 표지판 정비 비용이 12억원인 점도 문제 삼았다.신 위원장은 취득세 감면 등 세 부담 완화 방안을 검토하고 기존 시설물을 활용하거나 정비를 단계적으로 추진해 불필요한 비용을 줄여야 한다고 주장했다. 양 기관의 존속·청산 법인과 기능 배치에 관한 최종 협의가 끝나지 않은 점도 짚었다. 그는 후속 절차의 이행 일정과 책임 주체를 명확히 해야 한다고 강조했다.신 위원장은 중복 기능 정비, 기업지원 절차 간소화, 장비 공동 활용, 운영비 절감 등 통합에 따른 성과 목표를 구체적으로 마련하고 실행계획을 수립해야 한다고 주문했다. 또 통합이 법인 결합에 그치지 않도록 지역별 기능 편중을 막고, 지역 산업 경쟁력 강화에 실질적으로 기여해야 한다고 당부했다.무안 최종필 기자