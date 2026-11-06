서준오 구청장, 노원 ‘지역아동센터 후원물품 전달식’ 참석

서준오 노원구청장은 6일 구청에서 ‘노원구 지역아동센터 후원물품 전달식’을 개최했다. 후원기관으로부터 물품을 전달받고 관계자들을 격려했다.
전달식은 도봉면허시험장과 (사)라이프오브더더들런의 공동 후원으로 마련된 자리다. 총 1000만원 상당의 물품이 지역아동센터와 취약계층 아동 가정에 지원된다.
세부 내역으로는 냉장고, 소독기, 아동용 가방 등 500만원 상당의 후원물품이 월계지역아동센터에 지원된다. 지역아동센터 취약계층 122가정에는 500만원 상당의 물품 꾸러미(라면, 김, 참치, 스팸 등)가 전달된다.
서 구청장은 “어려운 이웃들을 위해 뜻깊은 나눔을 실천해 주신 도봉면허시험장과 (사)라이프오브더더들런 관계자 여러분께 깊은 감사를 드린다”며 “구에서도 아이들이 건강하고 밝게 성장할 수 있도록 지원과 행정적 노력을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.
유규상 기자
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