서준오 구청장, 노원 ‘지역아동센터 후원물품 전달식’ 참석

이미지 확대 서준오(왼쪽) 노원구청장이 6일 구청에서 ‘노원구 지역아동센터 후원물품 전달식’을 열고 간담회를 하고 있다.

노원구 제공

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서준오 노원구청장은 6일 구청에서 ‘노원구 지역아동센터 후원물품 전달식’을 개최했다. 후원기관으로부터 물품을 전달받고 관계자들을 격려했다.전달식은 도봉면허시험장과 (사)라이프오브더더들런의 공동 후원으로 마련된 자리다. 총 1000만원 상당의 물품이 지역아동센터와 취약계층 아동 가정에 지원된다.세부 내역으로는 냉장고, 소독기, 아동용 가방 등 500만원 상당의 후원물품이 월계지역아동센터에 지원된다. 지역아동센터 취약계층 122가정에는 500만원 상당의 물품 꾸러미(라면, 김, 참치, 스팸 등)가 전달된다.서 구청장은 “어려운 이웃들을 위해 뜻깊은 나눔을 실천해 주신 도봉면허시험장과 (사)라이프오브더더들런 관계자 여러분께 깊은 감사를 드린다”며 “구에서도 아이들이 건강하고 밝게 성장할 수 있도록 지원과 행정적 노력을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.유규상 기자