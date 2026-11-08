전남광주특별시, 반도체 국가산단 지원 총력

전력·용수 실무협의체, 정주여건 혁신TF, 동복댐상생협의체 운영

이미지 확대 민형배 전남광주통합특별시장이 20일 경기도 삼성전자 평택캠퍼스를 방문, P5 공사현황에 대한 설명을 듣고 있다. 전남광주통합특별시 제공

세줄 요약 호남권 반도체 국가산단 기반시설 확보 총력

전력·용수 실무협의체 가동, 현안 집중 논의

정주여건 TF 운영, 기업 투자 협력도 강화

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전남광주특별시가 호남권 반도체 국가산단 조성의 선결과제인 부지·전력·용수 등 핵심 기반 시설 확보를 위한 총력전에 나섰다.전남광주특별시는 지난 7월부터 기후에너지환경부를 중심으로 특별시와 LH, 한국전력, 한국수자원공사 등 관계기관이 참여하는 전력·용수 공급 실무협의체에서 핵심 현안들을 논의하고 있다.전력공급실무협의체와 용수공급실무협의체는 7월부터 각각 6차례와 3차례의 회의를 열고 변전소 및 송전선로 구축과 안정적 용수 공급 체계 구축에 대해 협의했다.특히 전남광주특별시는 동복댐상생협의체와 정주여건혁신전담팀(TF) 등을 직접 구성·운영하는 등 반도체 국가산단 조성을 위한 현안들을 체계적으로 관리하고 있다.동복댐상생협의체는 기후부, 특별시, 한국수자원공사, 담양군, 화순군, 주민대표 등이 참여해 지역 주민들의 요구와 건의 사항들을 수렴하는 등 소통을 이어가고 있다.지난 8월 구성한 정주여건혁신전담팀은 세 차례 TF 회의와 실무회의를 통해 반도체 팹 근로자와 가족이 지역에 정착하기 위한 교육·교통·주거 등 정주 여건 확충 방안을 지속적으로 논의하고 있다.투자기업과도 긴밀한 협력체계를 가동해 SK하이닉스와는 지난 7월부터 10월까지 총 11차례 협의 과정을 통해 10월 9일 최태원 회장의 광주군공항 부지 방문과 호남 반도체 조기 투자 의지를 확인했다.또 지난 10월 20일에는 민형배 시장과 실국장들이 삼성전자 반도체 평택캠퍼스를 방문해 삼성전자의 국제학교 등 교육환경 조성과 산단 진입도로망 구축, 하수재이용수 공급 등 기업의 투자 여건과 건의 사항을 청취했다.통합특별시는 앞으로도 기업과 소통을 이어가며 관계부서와 연계한 원스톱 지원과 적극적인 기업 대응 방안을 모색할 방침이다.광주 류지홍 기자