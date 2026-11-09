울산 불법 성인PC방 4개월 만에 77곳 문 닫아

울산경찰청·지자체·게관위, ‘불법 PC방 공동대응 실무협의체’ 개최

이미지 확대 지난 6일 울산경찰청에서 열린 ‘불법 PC방 근절 실무협의체 2차 회의’에서 관계자들이 불법 성인PC방 감소를 위한 대책을 논의하고 있다. 울산 경찰청 제공

세줄 요약 울산경찰청, 지자체, 게관위 공동대응 회의 개최

불법 PC방 4개월 만에 77곳 감소, 시장 위축

합동 단속·행정처분 추적·제도 개선 지속 방침

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울산 지역 내 불법 성인 PC방 근절을 위해 경찰과 지자체, 유관기관이 협력에 나선다.울산경찰청(청장 최보현)은 지난 6일 청사에서 울산시, 5개 구·군, 게임물관리위원회(이하 게관위)와 함께 ‘불법 PC방 공동대응 실무협의체’ 회의를 열고 기관 간 공동 대응을 더욱 강화하기로 했다고 9일 밝혔다.이번 회의는 지난 8월 체결된 ‘불법 PC방 공동대응 업무협약(MOU)’의 이행 상황과 추진 성과를 점검하기 위해 마련됐다.각 기관은 대응 방안을 공유하고 불법 영업 확산을 차단하기 위한 협력체계를 다졌다.공공데이터포털 통계에 따르면 올해 7월 10일 기준 1185개소였던 울산 지역 내 PC방은 10월 31일 기준 1108개소로 약 4개월 만에 77개소(6.5%)가 줄었다.특히 7월 10일 이후 신규 등록한 업소는 31개소인 반면, 등록 취소 및 폐업을 신고한 업소는 101개소에 달했다. 신규 업소 진입은 억제되고 기존 업소의 이탈이 증가하는 등 불법 PC방 시장 자체가 위축되고 있는 것으로 분석된다.이는 경찰과 지자체의 긴밀한 공조, 그리고 시민들의 적극적인 신고가 빚어낸 성과다.참석 기관들은 업소 감소가 시작된 지금을 ‘골든타임’으로 판단하고 있다. 합동 단속을 지속해 행정처분 이행 여부를 끝까지 추적하고, 실무협의체를 통해 상습 위반 업소 관리와 제도 개선 방안도 꾸준히 논의할 방침이다.김태정 울산경찰청 범죄예방대응과장은 “불법 영업이 뿌리 뽑힐 때까지 강력히 대응하겠다”며 유관기관의 협조와 시민들의 적극적인 신고를 당부했다.울산 조원일 기자