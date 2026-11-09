곡성군, ‘청년드림 만원주택’ 사업 속도

2029년 입주 목표, 부지 매입 및 도시계획 관련 심의 등 마무리

이미지 확대 곡성군 청년드림 만원주택 조감도.

세줄 요약 청년·신혼부부 주거비 부담 완화 추진

옥과면 죽림리 70세대 만원주택 조성

2027년 착공, 2029년 초 입주 목표

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전광주특별시 곡성군이 청년과 신혼부부의 주거비 부담을 덜고 안정적인 지역 정착을 지원하기 위한 ‘청년드림 만원주택’ 조성 사업에 속도를 내고 있다.청년드림 만원주택은 청년과 신혼부부에게 저렴하고 안정적인 공공임대주택을 공급해 주거비 부담을 줄이고, 청년층의 지역 유입과 장기 정착을 유도하기 위한 사업이다.이번 사업은 전남광주특별시가 공공임대주택 건립을 주관하고 곡성군은 사업부지 확보와 관리 계획 변경, 각종 인허가 및 행정절차 이행 등 사업이 원활하게 추진될 수 있도록 지원을 담당한다.만원주택은 옥과면 죽림리 일원 6191㎡ 부지에 총사업비 303억원을 투입해 70세대 규모로 조성될 계획이다.세대 구성은 청년형 42세대(전용면적 59㎡)와 신혼부부형 28세대(전용면적 84㎡)로 입주자의 다양한 주거 수요를 반영한 쾌적한 공간을 제공할 예정이다.곡성군은 2025년 4월 청년드림만원주택 공모사업에 선정된 데 이어 같은 해 12월 국토교통부의 지역 제안형 특화 주택 공모사업에도 선정돼 사업 추진의 기반을 마련했다.이어 사업대상지 손실보상 협의와 부지 매입을 완료하고, 관리계획 변경 용역과 부지 성토 등 기반 조성과 도시·건축 공동위원회 심의를 거쳐 2026년 10월 공유재산 무상사용 및 영구 시설물 축조 허가를 완료하는 등 사업 추진을 위한 준비를 마쳤다.오는 2027년 7월 사업에 착공해 2028년 12월까지 공사를 완료할 계획이며, 2028년 하반기 입주자 모집 및 선정을 거쳐 2029년 1월에서 2월 사이 입주를 목표로 하고 있다.군 관계자는 “청년과 신혼부부가 지역에 안정적으로 정착하기 위해서는 무엇보다 주거 여건 마련이 중요하다”라며 “전남광주특별시와 긴밀히 협력해 만원주택 조성 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.곡성 류지홍 기자