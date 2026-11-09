광진구, 지역아동센터 13곳 돌봄환경 개선한다

도시가스 공급기업 예스코와 MOU

이미지 확대 지난 6일 서울 광진구청에서 김경호(왼쪽) 광진구청장과 김환 예스코 대표이사가 지역아동센터 돌봄환경 개선을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 있다.

광진구 제공

세줄 요약 광진구-예스코, 아동센터 개선 협약 체결

예스코 1억원 후원, 13곳 환경개선 추진

노후 가전·가구 교체와 학습 기자재 지원

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서울 광진구는 도시가스 공급기업 예스코와 지역아동센터 돌봄환경 개선을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 9일 밝혔다.협약식은 6일 구청에서 김경호 구청장과 김환 예스코 대표이사 등 양 기관 관계자들이 참석한 가운데 열렸다. 이번 협약은 민관 협력을 통해 지역아동센터의 노후 시설과 물품을 개선하고 아동들이 안전하고 쾌적한 환경에서 돌봄과 교육을 받을 수 있도록 마련됐다.협약에 따라 예스코는 총 1억원의 사업비를 후원한다. 구는 이를 활용해 12월 말까지 지역아동센터 13곳의 돌봄환경을 개선할 계획이다. 주요 지원 내용은 노후 가전제품과 가구 교체, 학습 기자재 지원, 시설 환경개선 등이다. 아동들의 생활 편의를 높이고 학습과 놀이 활동에 적합한 공간을 조성하는 데 초점을 맞췄다.지역아동센터는 방과 후 돌봄이 필요한 아동에게 보호와 교육, 놀이·문화 활동 등 종합적인 돌봄서비스를 제공하는 아동복지시설이다. 구는 13개 지역아동센터를 통해 아동의 건강한 성장과 발달을 지원하고 있다.예스코는 취약계층 지원과 교육·문화사업 등 지역사회를 위한 사회공헌 활동도 이어오고 있다.김경호 구청장은 “아이들이 생활하고 꿈을 키우는 지역아동센터의 환경개선을 위해 후원해 주신 예스코에 감사드린다”며 “앞으로도 민간기업과 협력해 아동들이 안전하고 쾌적한 환경에서 돌봄을 받을 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.이범수 기자