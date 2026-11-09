강북구 “우이령 공영주차장은 AI가 관리합니다”

AI 카메라로 주차요금 자동 산정

이미지 확대 강북구 우이령 노상 공영주차장에 AI 기반 무인주차 시스템 안내 현수막이 걸려있다.

강북구 제공

세줄 요약 AI 무인주차 시스템 도입, 정식 운영 개시

우이령 노상 공영주차장 8면 규모, 시범운영 후 전환

차량 감지·번호판 인식·키오스크 정산 체계 구축

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서울 강북구는 우이령 일대 주민과 방문객의 주차 편의를 높이기 위해 기존 우이령 노상 공영주차장에 인공지능(AI) 기반 무인주차 시스템을 도입한다고 9일 밝혔다.우이동 294번지 일대에 위치한 우이령 노상 공영주차장은 약 120㎡ 규모로, 총 8면이다. 구는 지난 9월 관련 행정 절차를 거쳐 10월 6일 무인주차 시스템 설치 공사에 착수했다. 이후 10월 말 설치를 마무리하고 11월 1일부터 시범운영을 거쳐 이날부터 정식 운영한다.무인주차 시스템은 인공지능 카메라를 통해 차량을 감지하고 번호판을 자동 인식해 이를 클라우드 서버에 기록한 뒤, 주차시간과 요금을 산정한다.이용자는 키오스크를 통해 주차요금을 정산할 수 있으며, 미정산 차량에 대한 확인 기능도 갖췄다. 구는 주차장 운영의 효율성을 높이고 이용자 편의를 개선할 것으로 기대하고 있다.이용요금은 3급지 기준인 5분당 200원으로 하루 최대 1만원이다. 인근 우이동교통광장 공영주차장과 동일한 요금 기준을 적용한다.정창수 구청장은 “우이령을 찾는 방문객과 지역 주민들이 보다 편리하게 주차장을 이용할 수 있도록 무인주차 시스템을 도입했다”며 “앞으로도 지역 여건에 맞는 주차 공간을 확보하고, 첨단 기술을 활용한 효율적인 주차장 운영으로 주민 편의를 높여 나가겠다”고 밝혔다.박재홍 기자