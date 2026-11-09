“우주항공복합도시 특별법 제정을”···고흥·사천, 법 제정 촉구 결의대회

국회서, 양 지역주민 500여명 모여 한뜻 모아

특별법의 연내 국회 통과 호소

이미지 확대 고흥군과 사천시가 국회의사당 앞에서 우주항공복합도시 특별법 제정을 촉구하는 결의대회를 열었다.

이미지 확대 공영민 군수가 국회의사당 앞에서 우주항공복합도시 특별법 제정을 촉구하고 있다.

이미지 확대 고흥군과 사천시가 국회의사당 앞에서 우주항공복합도시 특별법 제정을 촉구하는 결의대회를 열었다.

세줄 요약 고흥·사천, 우주항공복합도시 특별법 촉구 결의대회 개최

국회 앞 집결, 500여 명 참석해 조속한 입법 요구

범국민 서명운동 결과 전달, 상생협력·균형발전 강조

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

우주도시 도약을 목표로 하고 있는 고흥군과 사천시가 우주항공복합도시 특별법 제정을 촉구하는 결의대회를 열었다.고흥군은 9일 오후 1시 국회의사당 앞에서 전남광주통합특별시, 경상남도, 사천시와 함께 ‘우주항공복합도시 건설 및 지원에 관한 특별법(이하 우주항공복합도시 특별법)’ 제정을 촉구하는 고흥군민·사천시민 공동 결의대회를 개최했다.결의대회는 고흥과 사천이 대한민국 우주항공산업의 미래를 위해 영호남 상생협력과 국가 균형발전을 도모하고, 남해안 우주항공산업 벨트의 육성과 국가 균형발전을 뒷받침할 ‘우주항공복합도시 특별법’의 조속한 국회 통과를 촉구하고자 마련됐다.이날 행사는 우주항공복합도시 특별법을 공동대표 발의한 문금주·서천호 의원이 공동 개최했다. 강명수 전남광주통합특별시 부시장, 박완수 경상남도지사, 공영민 고흥군수, 박동식 사천시장을 비롯한 국회의원, 지방의회 의원, 향우회 관계자, 고흥군민, 사천시민 등 500여명이 참석했다. 이들은 두 지역의 결집된 의지를 국회와 정부에 전달하고, 특별법 제정에 대한 국민적 공감대 확산에 힘을 모았다.고흥군민과 사천시민들은 한목소리로 특별법 제정에 대한 시급성을 역설하며 우주항공산업과 교육·정주·문화 기능이 집적된 우주항공복합도시 조성에 대한 지역사회의 강력한 의지를 보였다. 행사 후에는 특별법의 조속한 제정을 촉구하기 위해 추진해 온 범국민 서명운동의 결실을 정점식 국민의힘 원내대표와 한병도 더불어민주당 원내대표, 유의동 국회 국토교통위원장에게 전달하고, 특별법의 신속한 심사와 조속한 제정을 요청했다.공영민 군수는 “이번 결의대회는 우주항공복합도시 특별법 제정을 간절히 바라는 고흥군민과 사천시민의 뜻을 국회에 전달하는 엄중한 자리다”며 “대한민국의 우주강국 도약과 남해안 우주산업벨트 구축이라는 양 지역의 숙원이 조속한 입법 결실로 이어질 수 있도록 사천시와 긴밀히 협력하고 전남광주통합특별시, 경상남도와도 적극적으로 공조해 특별법 제정을 반드시 이루겠다”고 말했다.공 군수는 특히 이날 고흥 우주선 철도의 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 위한 결의대회를 함께 추진하는 등 고흥군의 접근성 개선에도 총력을 다하겠다는 의지를 다졌다.한편 고흥군은 우주항공복합도시 조성 기본계획 용역을 추진해 우주항공산업 발전과 교육·문화·정주여건 개선 등 한국형 스타베이스 구축에 모든 역량을 집중할 계획이다.고흥 최종필 기자