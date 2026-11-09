고흥군민·향우 300여명 국회 집결···“고흥 우주선철도 국가계획 반영” 촉구

대한민국 우주산업의 미래, 고흥으로 가는 철도에 달려

이미지 확대 공영민 고흥군수(앞줄 다섯번째)와 문금주 국회의원(앞줄 네번째), 군민과 향우들이 고흥 우주선철도의 국가계획 반영을 촉구하며 구호를 외치고 있다.

이미지 확대 고흥 우주선철도 제5차 국가철도망 구축계획 반영 촉구 결의대회 참석자들이 한목소리로 철도 건설의 필요성을 강조하고 있다.

세줄 요약 국회 앞 결의대회 개최, 우주선철도 반영 촉구

군민·향우 300여명 참석, 철도 필요성 강조

우주산업 거점 고흥, 교통망 확충 요구 확산

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전남광주 고흥군이 9일 오후 1시 국회의사당 앞에서 ‘고흥 우주선철도 제5차 국가철도망 구축계획 반영 촉구 결의대회’를 개최했다. 공영민 군수와 문금주 국회의원, 군의원, 군민, 향우 등 300여명이 참석해 고흥 철도 건설의 필요성을 강조했다.이번 결의대회는 대한민국 우주산업의 핵심 거점인 고흥에 철도망을 구축해야 한다는 군민과 향우들의 염원을 정부와 국회에 전달하기 위해 마련됐다. 참석자들은 고흥 우주선철도의 국가계획 반영을 한목소리로 촉구했다.특히 참석자들은 이날 열린 ‘우주항공복합도시 건설 특별법 제정 촉구 결의대회’와 연계해 우주항공산업 육성을 위한 제도적 기반 마련과 이를 뒷받침할 철도교통망 확충의 필요성을 함께 강조했다.고흥은 나로우주센터를 중심으로 약 1조 6000억원 규모의 우주발사체 산업클러스터 조성이 추진되는 대한민국 우주산업의 핵심 거점이다. 하지만 철도망이 구축되지 않아 수도권과 주요 산업·연구 거점 간 접근성이 떨어지고 향후 기업 유치와 전문 인력 확보에도 어려움이 예상된다.이에 고흥군은 경전선 벌교역에서 고흥역을 거쳐 녹동역까지 이어지는 총연장 46.8㎞, 사업비 약 1조 2000억원 규모의 ‘고흥 우주선철도’를 제5차 국가철도망 구축계획에 반영하기 위해 노력하고 있다.고흥군은 우주발사체 국가산업단지와 민간발사장 등 핵심 기반시설 조성이 본격화되는 만큼 산업정책과 교통정책의 추진 시기를 맞추는 것이 무엇보다 중요하다는 입장이다. 교통망 구축이 국가 우주산업의 성장 속도를 따라갈 수 있도록 이번 제5차 국가철도망 구축계획에 고흥 우주선철도를 반영해 산업 기반시설과 철도망을 함께 확충해야 한다는 입장이다.공영민 고흥군수는 “고흥에서 우주로 향하는 길은 열었지만, 정작 대한민국 우주산업의 심장인 고흥으로 향하는 철길은 아직 열리지 않았다”며 “우주산업은 국가의 미래 성장동력이자 세계 각국이 치열하게 경쟁하는 전략산업이어서 산업 기반시설 확충과 이를 연결하는 교통망 구축은 반드시 이뤄져야 한다”고 강조했다. 이어 “군민과 향우들의 간절한 염원이 담긴 고흥 우주선철도가 제5차 국가철도망 구축계획에 반드시 반영될 수 있도록 정부의 적극적인 관심과 지원을 간곡히 요청드린다”고 말했다.군은 그동안 국회와 중앙부처 등 관계기관을 수차례 방문하며 고흥 우주선철도의 국가계획 반영을 위해 다각적인 노력을 기울여 왔다. 앞으로도 이 같은 노력이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 제5차 국가철도망 구축계획이 발표될 때까지 관계기관과 협의를 지속해 나갈 방침이다.고흥 최종필 기자