뛰고 달리니 마포 16개 동이 하나로

7일 망원유수지 체육공원에서 구민체육대회

유동균 구청장 “이웃과 호흡 맞추며 추억을”

이미지 확대 지난 7일 서울 마포구 망원유수지 체육공원에서 열린 구민체육대회에서 참가자들이 기념 촬영을 하고 있다.

마포구 제공

세줄 요약 망원유수지서 열린 제2회 마포구민 체육대회 개최

16개 동 선수단과 주민이 함께한 화합의 장 마련

성화 봉송, 퍼레이드, 다양한 경기로 열기 고조

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“서로 힘껏 응원하고, 마지막 경기까지 다치는 분 없이 즐겨주시길 바랍니다.”유동균 서울 마포구청장이 지난 7일 오전 망원유수지 체육공원에서 열린 ‘제2회 마포구민 체육대회’에 참석했다. 이날 행사에는 16개 동 선수단과 주민들이 참여해 즐거운 시간을 가졌다.마포구체육회가 주최·주관하고 마포구가 후원한 이번 대회는 가족과 이웃이 함께 땀 흘리며 정을 나누고, 구민 간 화합을 다지는 자리로 마련됐다. 태권도 시범과 사물놀이 판굿으로 활기차게 문을 연 행사에서는 16개 동 선수단이 저마다의 개성을 담은 입장 퍼레이드를 펼치며 동네를 대표해 출전한 열정과 자부심을 드러냈다.유 구청장은 선수대표의 선서에 이어 정정당당한 승부와 안전한 경기를 당부했다. 이어 구민상 수상자들과 함께 성화를 봉송하고 성화대에 불을 밝히며 대회의 시작을 알렸다.본격적인 경기가 시작되자 운동장에는 동네 선수들을 응원하는 목소리가 울려 퍼졌다. 선수들은 대형 바통을 주고받으며 달리고, 애드벌룬을 굴리거나 줄을 당기며 호흡을 맞췄다. 색판 뒤집기와 대형 지네발 경기에서도 힘을 모았으며, 만보기 게임과 신발 양궁은 대회에 색다른 재미를 더했다.유 구청장은 “동네를 대표해 좋은 성적을 거두는 것도 기쁘지만, 이웃과 호흡을 맞추며 함께 뛰는 과정도 오래 기억에 남을 것”이라고 말했다.김동현 기자