건강한 음주문화 만들기…중랑구, 망우동서 ‘예방의 달 캠페인’

5일 우림맛솜씨길에서

경찰서·지역 협의회 등

이미지 확대 중랑구 ‘절주 서포터즈’가 지난 5일 망우동 우림맛솜씨길에서 절주 실천 피켓을 들고 거리 행진을 하고 있다.

중랑구 제공

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서울 중랑구는 지난 5일 망우동 우림맛솜씨길 만취예방거리에서 ‘음주폐해예방의 달 캠페인’을 했다고 9일 밝혔다. 연말연시 만취로 인한 폐해를 예방하고 건강한 음주문화를 확산하기 위해서다. 중랑보건소, 중랑경찰서, 음주문화개선중랑협의회, 절주 서포터즈, 만취예방거리 참여 업소 등이 함께했다.캠페인 슬로건은 ‘술은 관계와 관계없다’이다. 음주 폐해의 위험성과 절주 실천의 중요성을 알리는 데 중점을 뒀다. 홍보 부스에서 음주에 따른 건강상 위험과 절주 방법을 안내했으며 우림맛솜씨길 일대에서는 참가자들이 절주 실천 피켓을 들고 거리 행진을 펼쳤다.우림맛솜씨길은 중랑구가 처음 조성한 만취예방거리다. 참여 업소는 손님에게 적정량을 마시도록 권고하는 등 구와 함께 건강한 음주문화 조성에 동참하고 있다. 구는 앞으로 참여 업소를 지속적으로 확대하고 만취예방거리 조성 지역도 늘려 나갈 계획이다. 앞서 중랑구는 보건복지부가 주관하는 ‘2026 지역사회 음주폐해예방사업 우수사례’에서 지난달 30일 최우수상에 선정됐다.류경기 구청장은 “앞으로도 지역사회와 협력해 과도한 음주로 인한 폐해를 줄이고 구민이 안심할 수 있는 음주환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.유규상 기자