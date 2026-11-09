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‘꽃길 따라’ 서울 아레나 가자…도봉구, 중랑천 꽃잔디길 연장

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유규상 기자
유규상 기자
수정 2026-11-09 15:37
입력 2026-11-09 15:37

꽃잔디 봄꽃길 1.2㎞ 연장

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서울 도봉구 중랑천 서울 아레나 앞 예상 조감도. 도봉구 제공
서울 도봉구 중랑천 서울 아레나 앞 예상 조감도.
도봉구 제공


서울 도봉구는 중랑천 제방 꽃잔디 구간을 다음해 개관 예정인 K팝 전문 공연장 서울 아레나 방향으로 약 1.2㎞ 연장했다고 9일 밝혔다.

구는 지난해 9월 중랑천 새 단장 프로젝트의 일환으로 잡풀이 무성한 중랑천 제방 600m 구간(도봉구청 앞~세월교)을 정비하고 꽃잔디 12만 5000본을 심었다. 심어진 꽃잔디는 올해 4월 말 진분홍빛으로 만개해 주민들에게 큰 호응을 얻었다고 구는 설명했다.

이에 구는 한층 더 풍성한 경관을 선보이기 위해 기존 꽃잔디길을 서울 아레나 인근까지 1.2㎞ 연장해 꽃잔디 20만 본을 추가로 심었다. 이로써 다음해 봄 중랑천을 찾아 산책을 즐기는 주민들의 발걸음이 서울 아레나로 자연스럽게 이끌릴 전망이다.

김동욱 구청장은 “다음 봄에는 중랑천을 찾는 주민들에게 더욱 풍성한 봄꽃길을 선보일 수 있을 것으로 기대한다”며 “주민들이 즐겨 찾고 봄의 정취를 만끽할 수 있는 중랑천을 만들어 나가겠다”고 말했다.

유규상 기자
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