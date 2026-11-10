‘점심 먹고 소통하는 광양시장과 시민’···3개월 새 정책 제안 119건

박성현 시장, 생활 속 생생한 목소리 청취

시민 일상 바꿀 참신한 아이디어 쏟아져

이미지 확대 ‘광양대전환! 공감 토크’에서 한 시민이 박성현 시장에게 정책 제안을 하고 있다.

이미지 확대 ‘광양대전환! 공감 토크’ 현장 모습.

세줄 요약 점심 소통형 공감 토크, 시민 참여 확대

3차례 행사에 64명 참여, 제안 119건 접수

행정·AI 대전환 주제로 4차 토크 예고

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전남광주 광양시가 시장과 시민이 점심 식사를 곁들이며 격의 없이 소통하는 시민참여형 프로그램 ‘광양대전환! 공감 토크’가 뜨거운 호응 속에 지역 대표 소통 창구로 자리 잡고 있다.‘광양대전환! 공감 토크’는 박성현 시장이 정형화된 행사의 틀을 깨고, 시민들의 일상생활과 행정 서비스에서 체감하는 생생한 목소리를 시정에 직접 반영하기 위해 마련한 민선 9기 역점 소통 프로젝트다. 형식적인 보고나 주입식 홍보에서 벗어나 시장과 시민이 마주 앉아 즉문즉답으로 시정 현황을 나누고, 생활 속 숨은 현안의 해법을 함께 모색한다는 점에서 큰 인기를 얻고 있다.실제로 지난 8월부터 10월까지 진행된 세 차례의 공감 토크에는 시민 64명이 자발적으로 참여해 활발한 토론을 펼쳤다. 이 기간 동안 지역경제 활성화, 생활환경, 복지, 교통 등 시민의 삶과 직결된 총 119건(1차 48건, 2차 43건, 3차 28건)의 다채로운 건의 사항과 정책 아이디어가 쏟아지며 행정을 향한 시민들의 뜨거운 관심을 증명했다.시는 접수된 모든 제안을 관계 부서 검토를 거쳐 제안자에게 직접 피드백하고 있다. 장기 검토 사항은 시청 누리집과 ‘MY광양’ 앱을 통해 투명하게 공개해 사후 관리까지 철저히 챙기고 있다.이 같은 열기에 힘입어 시는 오는 30일 제4차 ‘광양대전환! 공감 토크’를 개최한다. 이번 4차 토크의 핵심 주제는 ‘행정·AI 대전환’이다. ‘더 편리하고 똑똑한 광양, 시민의 일상에서 바라는 변화 한 가지’를 슬로건으로 내걸고, 디지털 및 AI 기술을 행정 서비스에 접목해 시민 편의를 극대화할 참신한 아이디어를 나눌 예정이다.박성현 시장은 “그동안 행정이 정해둔 틀에 맞춰 의견을 듣던 방식에서 벗어나 시민들이 편안한 분위기 속에서 진짜 삶의 이야기를 들려주어 깊이 공감하고 있다”며 “시민들이 일상에서 체감하는 작은 불편과 소중한 아이디어를 시정에 적극 반영해 호남 제1의 살기 좋은 경제·복지 도시 광양을 반드시 완성해 나가겠다”고 포부를 밝혔다.광양 최종필 기자