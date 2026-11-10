서울시, 대학생들과 청년정책 머리 맞댄다…협의체 간담회

13일 서울 대학 자치기구 대학생 함께

AI성장권, 야간경제 활성화 등 의견수렴

이미지 확대 ‘2차 서울시 대학생 협의체 간담회’ 홍보 포스터

세줄 요약 서울시, 대학생 협의체 간담회 개최

청년정책 성과 공유와 개선점 논의

2027년 사업 기획 아이디어 토론

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서울시는 13일 시청 서소문청사에서 ‘2026년 2차 서울시 대학생 협의체 간담회’를 개최한다고 10일 밝혔다. 서울 소재 대학 총학생회, 동아리연합회 등 자치기구에서 활동하는 대학생들이 참여해 올해 함께 추진한 사업의 성과를 돌아보고 이용자인 대학생의 시선으로 청년 정책을 점검하는 자리다.간담회는 박주희 서울시 미래청년기획관의 대표 정책 소개로 문을 연다. ▲만 19~29세 청년 50만명에게 생성형 인공지능(AI) 이용권을 지원하는 ‘청년 AI 성장권’ ▲재학 중 진로 탐색부터 인턴십까지 단계별로 지원하는 ‘서울영커리언스’ ▲직무교육과 기업 인턴 경험을 연계한 ‘서울형 청년인턴 직무캠프’ ▲대학가 심야 ‘반딧불이버스’ 등을 담은 ‘야간경제 활성화 계획’을 소개한다.간담회 1부에서는 올해 추진한 대학 연계 사업의 성과를 공유하고 대학생들이 사업을 평가하고 개선 방안을 논의하는 테이블 토론이 진행된다. 먼저 오픈테이블, 대학별 간담회, ‘서울청년, 서울생활 꿀팁’ 사업의 추진 현황과 참여 실적, 만족도 조사 결과 등을 공유한다.이어지는 1차 테이블 토론에서는 사업의 유익했던 점과 아쉬웠던 점을 자유롭게 이야기하고 개선 방안에 대해서 토론한다. 또 2027년 사업을 기획하기 위해 ▲청년 친화적 홍보 방법 ▲콘텐츠 선정 및 구성 등 세부적인 아이디어에 대해 논의하는 시간을 가질 예정이다.이어지는 2부에서는 여러 대학의 자치기구 대학생들이 서로 의견을 나누며 대학과 서울시 간 협력 방안을 모색하는 2차 토론이 열린다. 1차 토론은 같은 학교 학생들끼리, 2차 토론은 서로 다른 학교 학생들로 테이블을 다시 구성한다. 2차 토론에서는 ▲총학생회와 시정의 적극적인 연계 방안, ▲대학 간 자치기구 연계 방안을 주제로 의견을 나눈다.박 미래청년기획관은 “앞으로도 대학 현장의 목소리가 시정에 더욱 밀도 있게 반영될 수 있도록 대학 자치기구와의 소통과 협력을 꾸준히 이어 나가겠다”고 말했다.유규상 기자