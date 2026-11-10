울산시, 말레이시아·인도에 조선해양 무역사절단 파견

기업 7개사 참여 5111만 달러 수출 상담 성과

이미지 확대 울산시 제공

세줄 요약 울산시, 말레이시아·인도 조선해양 무역사절단 파견

116건 상담, 5111만달러 수출 성과 거둠

인도서 구매의향서 4건 체결, 후속 협의 지원

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울산시는 지난 10월 26일부터 30일까지 말레이시아 쿠알라룸푸르와 인도 첸나이에 조선해양 무역사절단을 파견해 총 116건, 5111만달러 규모의 수출 상담 성과를 거뒀다고 10일 밝혔다.이번 사절단에는 친환경 선박, 해양환경, 설계·엔지니어링, 선박엔진, 선박부품, 조선기자재 분야를 선도하는 울산 지역 유망 기업 7개사가 참여했다.참가 기업들은 현지 주요 조선소 및 해양설비 발주처, 수입업체 관계자들을 직접 만나 자사의 우수한 제품과 기술력을 소개하며 실질적인 수출 및 사업 협력 가능성을 타진했다.말레이시아 시장에서는 루무트 해군조선소(LUNAS) 등 해군 함정과 특수선 건조, 선박 유지보수·정비(MRO) 분야의 현지 기업들과 만나 기자재 공급 및 다각적인 사업 협력 방안을 심도 있게 협의했다. 인도에서도 주요 조선소와 해양설비 발주처 등을 대상으로 적극적인 현장 마케팅을 펼치며 진출 기회를 모색했다.특히 참가 기업들은 선박 설계·건조 및 개조 엔지니어링, 친환경 선박, 선박·해양설비 유분 제거제, 해외 해양설비 설계·조달·시공 등의 전문 분야에서 인도 바이어와 총 4건의 구매의향서를 체결하는 쾌거를 이루며 향후 실질적 수출 확대를 위한 탄탄한 기반을 다졌다.울산시는 이번 무역사절단의 상담 성과가 단순 논의 단계에 그치지 않고 실제 계약과 수출 실적으로 직결될 수 있도록 참가 기업과 현지 바이어 간의 후속 협의를 적극 돕고, 지속적인 사후관리에 나설 방침이다.울산시 관계자는 “이번 무역사절단 파견이 지역 내 조선해양 기자재 기업들의 해외 판로를 넓히고 새로운 우수 거래처를 발굴하는 중요한 계기가 됐다”며 “앞으로도 지역 기업들이 수출시장을 다변화하고 성공적으로 해외에 진출할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 밝혔다.울산 조원일 기자