도심 야경 한눈에… 중랑구 용마산 스카이워크, ‘별빛명소’로 재탄생

특별조정교부금 10억원 투입

경관조명·포토존·쉼터 조성

이미지 확대 중랑구 용마산 스카이워크 전경.

중랑구 제공

세줄 요약 용마산 스카이워크, 서울별빛명소 공모 최종 선정

특별조정교부금 10억원 확보, 야간경관 조성 추진

전통시장·상점가 연계해 야간관광과 상권 활성화

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중랑구는 용마산 스카이워크가 서울시 주관 ‘2026년 서울별빛명소 조성사업’ 공모에 최종 선정돼 특별조정교부금 10억원을 확보했다고 10일 밝혔다.공모 선정에 따라 구는 용마산 스카이워크 일대에 특색 있는 야간 경관을 조성하고 중랑구의 대표 역사 자원인 망우역사문화공원 방향으로 경관조명을 연계할 계획이다. 아울러 지역 전통시장과 골목형 상점가를 관광 동선과 연결해 방문객의 상권 유입을 유도하는 등 야간경제 활성화도 함께 추진한다.확보한 특별조정교부금 10억원은 스카이워크 일대의 관광 인프라 구축에 전액 투입된다. 주요 사업은 ▲서울 도심 야경을 한눈에 담을 수 있는 경관조명 설치 ▲망우역사문화공원 방향 보행 조명 연계 ▲야간 포토존 조성 ▲방문객이 노을과 야경을 감상하며 머무를 수 있는 체류형 쉼터 조성 등이다.구는 스카이워크와 망우역사문화공원에서 내려오는 길에 있는 사가정시장, 면목시장, 우림시장, 상봉먹자골목, 사가정먹자골목 등 전통시장과 골목형 상점가를 연계해 ▲스탬프 투어 및 리뷰 인증 이벤트 ▲야간 버스킹 및 문화예술 공연 등 프로그램을 추진할 예정이다. 방문객이 지역 상권에서 식사와 쇼핑을 즐길 수 있도록 유도하고, 골목상권 이용 확대로 이어지도록 할 계획이다.류경기 구청장은 “서울별빛명소 선정을 계기로 용마산 스카이워크를 대표적인 야간관광 거점으로 조성하겠다”며 “관광객의 발길이 골목상권으로 이어져 지역 상인들에게도 도움이 될 수 있도록 사업을 추진할 것”이라고 말했다.유규상 기자