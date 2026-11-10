겨울 제설 대비…도봉구, 민관 합동점검·현장 훈련 실시

9일 녹천역 제설 발진기지서

도로열선 23곳 확충해 총 70곳

이미지 확대 김동욱(왼쪽) 도봉구청장이 지난 9일 녹천역 제설 발진기지에서 제설용 송풍기를 시험 작동하고 있다.

도봉구 제공

세줄 요약 겨울철 강설 대비 민관 합동점검·모의훈련 실시

제설 차량·장비·자재·비상출동 태세 집중 점검

급경사로 열선 신설, 취약지역 우선 제설 추진

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서울 도봉구는 지난 9일 겨울철 강설 대비 민관 합동점검 및 모의훈련을 실시했다고 10일 밝혔다.녹천역 제설 발진기지에서 김동욱 구청장을 비롯해 구민 감사관, 재난 실무부서 등이 참여했다. 이들은 기지 운영 현황과 제설 장비 및 자재 상태, 비상출동 태세 등을 중점적으로 살피고 제설 차량 가동 상태를 확인했다.우선 결빙 시 위험을 유발하는 급경사로 23곳에 지능형(스마트) 자동 제어 도로 열선을 신설하고 총 70곳(총연장 6759m)의 열선에 대한 시험 가동도 마쳤다. 차도 제설 노선 또한 기존 15개에서 16개로 늘렸다. 제설함 241곳도 14일까지 설치와 정비를 마무리할 예정이다.또 보행 취약계층의 안전을 위한 생활 밀착형 제설도 추진한다. 눈이 내리면 노인복지시설, 어린이보호구역, 노후 아파트 등 취약지역 중 우선 선정된 9곳을 먼저 지원해 미끄러짐 사고를 방지할 계획이다.김 구청장은 “제설 장비와 자재 관리 상태, 비상출동 태세를 꼼꼼히 점검했다”며 “기습적인 폭설에도 안심하고 통행할 수 있도록 사전 준비부터 현장 대응까지 제설 대책 추진에 만전을 기하겠다”고 말했다.유규상 기자