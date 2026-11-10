영암군, 창업지원센터 ‘상상마루’ 개소

청년 창업과 일자리 지원, 영암 특화산업 연계 등 추진

이미지 확대 영암군이 9일 창업지원센터인 ‘상상마루’의 개소식을 하고 있다.

세줄 요약 영암읍 창업지원센터 상상마루 개소

메이커·공유오피스 등 복합공간 구축

청년창업·일자리 지원 프로그램 운영

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전남광주특별시 영암군이 9일 영암읍에 창업지원센터인 ‘상상마루’의 개소식을 갖고 본격적인 운영에 들어갔다.2층으로 이뤄진 상상마루는 메이커 스페이스를 비롯해 매달 영암기업 상품을 전시하는 ‘코워킹(co-working) 스페이스’와 10개 기업이 24시간 이용할 수 있는 공유오피스, 다목적 공간, 취업상담실 등을 갖추고 있다.‘메이커 스페이스(Maker Space)’는 머릿속에만 있던 상품을 ‘IT교육실’에서 컴퓨터 프로그램으로 그려보고, 바로 옆 칸에 마련된 3차원(3D) 프린터로 출력해 실물처럼 만져볼 수 있다.사진과 다양한 캐릭터 이미지는, 의류 프린터 필름으로 바꿔 옷·신발·모자에 출력하고, 레이저 각인기로 유리·머그컵·아크릴판·플라스틱 등에 새겨 실사로도 확인하고 제품과 기업 홍보 현수막까지 대형 출력장치(플로터 plotter)로 인쇄해 비용도 절감할 수 있다.영암군 창업지원센터는 앞으로 3년간 국립목포대 창업혁신센터에서 위탁 운영하며 △청년창업 지원 △코워킹 지원 △일자리 지원 △영암 특화산업 연계 △영암군민 참여 등 5개 프로그램을 진행한다.우승희 영암군수는 “지방소멸대응기금을 투입해서 센터를 만들었다”며 “창업을 포함해서 주민 모두가 편하게 이용할 수 있는 공간으로 만들어 달라”고 말했다.영암 류지홍 기자