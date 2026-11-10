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영암군, 창업지원센터 ‘상상마루’ 개소

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류지홍 기자
류지홍 기자
수정 2026-11-10 15:22
입력 2026-11-10 15:22

청년 창업과 일자리 지원, 영암 특화산업 연계 등 추진

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영암군이 9일 창업지원센터인 ‘상상마루’의 개소식을 하고 있다.
영암군이 9일 창업지원센터인 ‘상상마루’의 개소식을 하고 있다.


전남광주특별시 영암군이 9일 영암읍에 창업지원센터인 ‘상상마루’의 개소식을 갖고 본격적인 운영에 들어갔다.

2층으로 이뤄진 상상마루는 메이커 스페이스를 비롯해 매달 영암기업 상품을 전시하는 ‘코워킹(co-working) 스페이스’와 10개 기업이 24시간 이용할 수 있는 공유오피스, 다목적 공간, 취업상담실 등을 갖추고 있다.

‘메이커 스페이스(Maker Space)’는 머릿속에만 있던 상품을 ‘IT교육실’에서 컴퓨터 프로그램으로 그려보고, 바로 옆 칸에 마련된 3차원(3D) 프린터로 출력해 실물처럼 만져볼 수 있다.

사진과 다양한 캐릭터 이미지는, 의류 프린터 필름으로 바꿔 옷·신발·모자에 출력하고, 레이저 각인기로 유리·머그컵·아크릴판·플라스틱 등에 새겨 실사로도 확인하고 제품과 기업 홍보 현수막까지 대형 출력장치(플로터 plotter)로 인쇄해 비용도 절감할 수 있다.

영암군 창업지원센터는 앞으로 3년간 국립목포대 창업혁신센터에서 위탁 운영하며 △청년창업 지원 △코워킹 지원 △일자리 지원 △영암 특화산업 연계 △영암군민 참여 등 5개 프로그램을 진행한다.


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우승희 영암군수는 “지방소멸대응기금을 투입해서 센터를 만들었다”며 “창업을 포함해서 주민 모두가 편하게 이용할 수 있는 공간으로 만들어 달라”고 말했다.

영암 류지홍 기자
세줄 요약
  • 영암읍 창업지원센터 상상마루 개소
  • 메이커·공유오피스 등 복합공간 구축
  • 청년창업·일자리 지원 프로그램 운영
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