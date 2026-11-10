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박성현 광양시장, 포스코 노사에 교섭 재개·상생 촉구 호소

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최종필 기자
최종필 기자
수정 2026-11-10 15:46
입력 2026-11-10 15:46

박 시장 “노동자 권익·지역경제 함께 고려해야”

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박성현 광양시장이 기자회견을 열고, 포스코 노사에 교섭 재개와 상생을 촉구하는 호소문을 발표하고 있다.
박성현 광양시장이 기자회견을 열고, 포스코 노사에 교섭 재개와 상생을 촉구하는 호소문을 발표하고 있다.


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박성현 광양시장이 기자회견을 열고, 포스코 노사에 교섭 재개와 상생을 촉구하는 호소문을 발표하고 있다.
박성현 광양시장이 기자회견을 열고, 포스코 노사에 교섭 재개와 상생을 촉구하는 호소문을 발표하고 있다.


박성현 광양시장이 포스코 노동조합의 임금협상 잠정합의안이 조합원 찬반투표에서 부결된 것과 관련해 노사 간 조속한 교섭 재개와 원만한 합의를 촉구하는 ‘상생 호소문’을 발표했다.

박 시장은 10일 호소문을 내고 “노사가 오랜 교섭 끝에 어렵게 마련한 잠정합의안이 최종 합의로 이어지지 못한 데 대해 깊은 안타까움을 느낀다”며 “노사 갈등이 지역경제에 미칠 영향도 함께 고려해야 한다”고 노사에 조속한 교섭 재개와 원만한 합의를 촉구했다. 이번 호소문은 포스코와 지역사회의 상생 발전을 도모하고, 최근 고조되는 노사 갈등이 지역 경제 전반으로 확산하는 것을 막기 위한 선제적 조치로 풀이된다.

포스코 노동조합은 지난 7일 임금·단체협약 잠정합의안에 대한 조합원 찬반투표를 했다. 전체 조합원 9424명 가운데 9177명(투표율 97.38%)이 참여해 찬성 4433명(48.31%), 반대 4744명(51.69%)으로 합의안은 부결됐다.

박 시장은 투표 결과에 담긴 노동자들의 의사를 존중한다는 뜻도 밝혔다. 그는 “노동자들의 정당한 권리와 민주적인 의사결정을 존중하며, 이번 투표 결과에 담긴 노동자들의 어려움과 더 나은 노동환경에 대한 바람을 충분히 이해한다”고 말했다.

다만 “글로벌 철강경기 침체와 중국산 철강재 공급과잉, 미국의 통상정책 변화 등으로 철강산업이 어려움을 겪는 상황에서 노사 갈등이 장기화하면 협력업체와 소상공인 등 지역경제 전반으로 여파가 번질 수 있다”고 우려했다. 이어 “노동자의 권익이 존중받는 동시에 기업의 지속 가능한 성장과 경영 안정도 함께 고려돼야 한다”며 “노동조합은 대화의 끈을 놓지 말고, 회사 측은 노동자들의 목소리에 더욱 진정성 있게 귀 기울여 달라”고 당부했다.


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박 시장은 “포스코는 광양의 성장과 발전을 함께해 온 소중한 동반자다”며 “광양시도 노사 자율교섭 원칙을 존중하면서 노동자 권익 보호와 지역경제 안정을 위해 역할을 다하겠다”고 밝혔다.

광양 최종필 기자
세줄 요약
  • 포스코 노사에 교섭 재개와 상생 합의 촉구
  • 잠정합의안 부결 뒤 지역경제 파장 우려
  • 노동자 권리 존중과 대화 지속 당부
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