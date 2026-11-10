“책 읽으며 태교하던 엄마들, 이젠 아기 안고 만나요”

고양 주엽어린이도서관 임신부 독서모임서 잇따라 출산

임신부 30여 명 참여…책으로 맺은 인연 육아까지 이어져

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세줄 요약 임신부 독서모임 참여자 잇따른 출산 소식

도서관서 축하 모임 열고 육아 경험 공유

출산 뒤에도 아이와 함께 찾는 관계 기대

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경기 고양시의 한 어린이도서관에서 책을 함께 읽으며 출산을 준비하던 임신부들이 잇따라 아기를 낳아 눈길을 끌고 있다. 독서모임에서 시작된 인연이 출산을 축하하고 육아 경험을 나누는 관계로 이어지고 있다.10일 고양시에 따르면 주엽어린이도서관이 운영하는 임신부 독서모임 ‘배부른 책읽기’에 참여한 임신부 2명이 지난달 28일과 이달 6일 각각 아기를 출산했다.첫 출산 소식이 전해진 지난달 28일 도서관에서는 작은 축하 모임이 열렸다. 출산을 앞둔 임신부들은 함께 책을 읽던 동료의 출산을 축하하며 서로의 안부를 나눴다.출산한 한 참여자는 “아기를 만나고 나니 아기 생각만 해도 웃음이 나온다”며 기쁨을 전했다. 다른 참여자들도 출산 경험을 공유하며 예비 엄마들에게 응원을 보냈다.‘배부른 책읽기’는 고양시가 추진하는 임신부 지원사업의 하나로, 지난 10월 시작됐다. 현재 임신부 30여 명이 4개 모임으로 나뉘어 참여하고 있다.모임은 그림책 분야에 전문성을 갖춘 진행자 3명이 이끈다. 참여자들은 임신과 출산, 가족관계, 아기의 성장 등을 다룬 책을 읽으며 자신의 경험과 고민을 나눈다.특히 출산과 육아에 대한 정보를 일방적으로 전달하는 강좌와 달리 임신부들이 서로의 이야기를 듣고 정서적으로 교류하는 데 초점을 맞췄다.도서관 측은 출산 이후에도 참여자들이 아이와 함께 도서관을 찾고, 육아 경험을 나누는 관계를 이어갈 것으로 기대하고 있다.한편 국가데이터처에 따르면 지난해 전국 출생아는 25만 4341명으로 전년보다 6.7% 증가했다. 고양시에서도 지난해 1~9월 출생아가 4102명으로 전년 같은 기간보다 5.6% 늘었다.고양시는 임신부 독서모임 외에도 가족 그림책 육아학교, 그림책 육아학교, 예비 부모 태교 교실 등을 운영하고 있으며, 출산 이후까지 연계하는 가족 지원사업을 확대할 계획이다.한상봉 기자