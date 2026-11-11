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경기도 4.5일제 시범사업 중도 포기 기업관리 엉망

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한상봉 기자
한상봉 기자
수정 2026-11-11 10:18
입력 2026-11-11 10:18

기업 30곳에 9억 지원하고도 환수 전무
이기대 “혈세 낭비 방치 규정 강화”촉구

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이기대 경기도의원
이기대 경기도의원


경기도가 주4.5일제 시범사업에 참여했다가 중도 포기한 기업 30곳에 약 9억원을 지원하고도 단 한 건도 환수하지 않은 것으로 나타났다.

11일 경기도의회에 따르면 이기대 의원(더불어민주당·고양9)은 전날 노동국 행정사무감사에서 이 같은 문제를 지적하고 지원금 환수와 사후관리 강화를 요구했다.

경기도가 제출한 자료를 보면 주4.5일제 시범사업에 선정된 170개 기업 중 30곳(17.6%)이 중도 포기했다. 이들 기업에 지급된 지원금은 9억 2663만원에 달하지만 환수 실적은 전무하다. 일부 기업은 1억 6000만원을 지원받고도 사업을 포기했다.

이 의원은 “포기 기업의 73%가 인력 부족이나 준비 미비 등 사전에 확인할 수 있는 이유로 사업을 중단했다”며 “심사부터 부실했던 것 아니냐”고 따졌다. 특히 “노동자 안전망 예산은 부족하다면서 중도 포기 기업에 지급한 지원금은 그대로 두는 것은 모순”이라며 환수 규정 강화를 촉구했다.
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이에 대해 경기도 노동국은 “중도 포기 기업의 지원금 사용 내역과 환수 가능 여부를 점검하고, 종합감사 때 구체적인 대책을 보고하겠다”고 밝혔다.

한상봉 기자
세줄 요약
  • 중도 포기 30곳에 9억여 원 지원 후 환수 전무
  • 포기 사유 73%가 인력 부족·준비 미비로 지적
  • 도의회, 심사 부실과 사후관리 강화 요구
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