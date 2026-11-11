영광군, ‘참조기 양식 산업화센터’ 내년 착공…참조기 양식 본격화

2027년 1월 실시설계·하반기 착공 예정

참조기 생산 기반 안정화·첨단 기술 도입

이미지 확대 전남광주 영광군이 지난 9일 ‘참조기 양식 산업화센터 기본계획 수립 용역’ 최종 보고회를 열고 구체적 추진 일정을 확정했다. (영광군 제공)

세줄 요약 참조기 양식 산업화센터 추진, 160억원 투입

RAS 스마트 양식 도입, 연중 생산 체계 구축

가공·유통 연계한 융복합 클러스터 조성

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‘대한민국 굴비의 대명사’ 전남광주 영광군이 참조기 양식 산업화에 박차를 가하며 ‘영광굴비’의 새로운 미래 성장동력 확보에 나섰다.11일 영광군에 따르면 군은 지난 9일 군청 소회의실에서 군의원, 양식 전문가, 어업인 대표, 관계 공무원 등이 참석한 가운데 ‘참조기 양식 산업화센터 기본계획 수립 용역’ 최종 보고회를 개최했다.군은 160억원을 투입해 참조기의 자연산 어획 의존에서 벗어나 ‘안정적 양식 생산’ 구조로 전환한다. 센터에는 최첨단 순환여과식(RAS) 스마트 양식 기술을 도입해 사계절 수온·수질을 자동 제어하며 고품질 참조기를 연중 생산할 계획이다.그동안 영광굴비는 지역 경제의 핵심 축이었으나, 최근 기후변화와 남획으로 연근해 참조기 어획량이 급감해 원료 공급에 어려움을 겪어왔다.산업화센터는 단순히 참조기를 키우는 1차 생산에 그치지 않는다. 대규모 스마트 양식 생산 단지, 첨단 R＆D 및 친환경 양식 연구시설, 가공·유통 체계 연계망 등을 통합 구축해 ‘단순 생산-가공-유통’이 하나로 묶인 융복합 산업 클러스터를 완성할 계획이다. 이를 통해 참조기 생산 체계 확보와 브랜드 가치 제고, 어업인 소득 증대를 기대하고 있다.군은 올해 12월까지 기본계획 승인 등 행정절차를 마무리하고 2027년 1월 본격적인 실시설계에 착수, 하반기 착공, 2028년 완공 예정이다.장세일 영광군수는 “참조기 양식 산업화센터는 영광굴비 산업의 백년대계를 준비하는 핵심 사업”이라며 “안정적인 참조기 생산 체계를 조기 구축하고 양식산업의 경쟁력을 강화해 지역 경제에 활력을 불어넣겠다”고 밝혔다.영광 임형주 기자