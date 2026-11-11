강남 중장년 AI 컨설턴트 덕에 매출 쑥

세줄 요약 중장년 20명 AI 컨설턴트 선발 및 활동

소상공인 맞춤 상담 126명, 멘토링 637명 지원

이자카야 매출 23.4% 증가, 성과 확인

이미지 확대 김현기 강남구청장

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서울 강남구 역삼동에서 이자카야를 운영하는 이모(37)씨는 얼마 전 구청에서 지원하는 맞춤형 인공지능(AI) 컨설팅을 받았다. 고질적인 매장의 소음 문제를 해결하고, 메뉴 구성도 AI 컨설턴트의 추천에 따라 바꿨다. 그러고 일주일 후 이씨의 이자카야는 매출이 전주보다 약 180만원(23.4%) 늘었다. 이씨는 “AI 컨설팅이 장사에 큰 도움이 됐다”며 웃었다.강남구는 ‘중장년 AI 전문가 양성 및 맞춤형 AI 컨설팅 사업’이 소상공인 경영개선과 창업에서 성과를 거두고 있다고 11일 밝혔다. 구는 중장년 20명을 선발해 지난 6월부터 AI 컨설턴트로 활동하게 하고 있다.현재까지 소상공인과 취·창업 준비자를 대상으로 126명에게 맞춤형 AI 컨설팅을 진행했다. 경로당과 복지관 등에서는 637명에게 디지털 멘토링을 제공했다. 모두 763명이 지원을 받았다.컨설턴트의 역량도 커지고 있다. 한 컨설턴트는 AI를 활용한 인스타그램 운영으로 팔로워를 약 400명에서 2만 5000명까지 늘려 대형 백화점으로부터 홍보 협업 제안을 받았다. 또 다른 컨설턴트는 ‘강남구 스마트 정보화 공모전’ 카드뉴스 부문 대상을 받았다.김현기(G사진明) 구청장은 “현장 경험과 경제활동으로 이어지는 강남형 AI 인재양성 모델을 더욱 확대해 나가겠다”고 밝혔다.김동현 기자