서울시 ‘동행일자리’ 6500명 모집…일급 6만 5000원으로 인상

세줄 요약 동행일자리 6500여명 모집, 23일까지 접수

일급 6만5000원 인상, 구직확인증 폐지

사회안전·돌봄·디지털 등 758개 사업 운영

이미지 확대 서울시가 2027년 상반기 ‘서울 동행일자리’ 참여자 6500여명을 오는 23일까지 모집한다. 서울시 제공

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서울시가 내년 상반기 취업 취약계층을 위한 공공일자리 사업인 ‘서울 동행일자리’ 참여자 6500여명을 오는 23일까지 주소지 동주민센터에서 모집한다고 11일 밝혔다.서울 동행일자리는 실업자와 일용근로자 등 취업 취약계층이 지역사회에서 다른 사회적 약자를 도우며 생계 기반을 마련할 수 있도록 지원하는 공공일자리 사업이다.앞으로는 신청 시 필수로 제출해야 했던 구직등록확인증이 폐지된다. 확인증 발급을 위해 별도 기관을 방문하거나 온라인으로 구직등록을 할 필요가 없어진다. 선발 기준도 개선해 18세 미만이나 65세 이상 동거인을 가구원 수에 포함하고, 신청자의 부양 부담을 선발 점수에 반영한다.참여자 일급은 올해보다 3000원 오른 6만 5000원이다. 하루 6시간씩 주 5일 근무하면 세전 월평균 약 192만원을 받는다.내년 상반기에는 사회안전, 돌봄·건강, 디지털, 기후환경, 경제, 활력경제 등 6개 분야에서 총 758개 사업이 운영된다.주요 사업으로는 혼잡한 지하철역의 안전을 관리하는 역사 안전도우미(144명), 어린이 교통사고 예방을 위한 스쿨존 교통안전 지킴이(172명), 사회적 고립가구를 살피는 위기가구 돌봄·고독사 예방(59명) 등이 있다.어르신의 디지털 기기 사용을 돕는 디지털안내사(110명), 에너지 취약계층의 노후주택에 방풍재 등을 설치하는 에너지서울동행단(30명), 폐기물·재활용 자원관리(268명) 사업도 추진된다.신청 대상은 사업 시작일 기준 만 18세 이상 서울시민으로, 세대원 합산 소득이 기준중위소득 85% 이하이고 재산이 4억 9900만원 이하여야 한다. 서울시와 자치구, 투자출연기관이 운영하는 사업 중 1개만 선택해 신청할 수 있다.선발 결과는 다음 달 31일 개별 통보되며, 참여자는 내년 1월 8일부터 6월 30일까지 활동한다. 자세한 내용은 서울시 누리집과 서울 일자리포털에서 확인할 수 있다.김현우 서울시 경제실장은 “앞으로도 참여 문턱을 낮추고 근로 여건을 개선해 시민과 지역사회 모두에 도움이 되는 일자리를 지속적으로 발굴하겠다”고 말했다.김소희 기자