“연말 지출 아끼세요” 동작구, 동작사랑상품권 40억원 발행

세줄 요약 연말 가계 부담 완화 위한 상품권 발행

40억원 규모, 16일 오후 2시부터 판매

5% 할인·페이백 이벤트로 소비 유도

이미지 확대 류삼영 서울 동작구청장

동작구 제공

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서울 동작구는 연말 가계 부담을 덜어주기 위한 40억원 규모의 동작사랑상품권을 발행한다고 11일 밝혔다.올해 세 번째 발행하는 동작사랑상품권은 오는 16일 오후 2시부터 구매할 수 있다. 상품권은 5% 할인된 금액으로 판매한다. 1인당 구매 한도는 월 50만 원, 보유 한도는 150만 원이고, ‘서울페이+(플러스)’앱을 통해 구매할 수 있다.구는 지난 2월 설 명절 80억 원, 9월 추석 명절 60억 원 등 두 차례에 동작사랑상품권을 발행했다. 이번 상품권까지 올해 총 180억원 규모의 동작사랑상품권을 발행했다.상품권을 전액 사용하지 않고 취소하거나, 건별 구매 금액의 60% 이상을 사용한 후 잔액 환불을 신청하면 할인 지원금을 제외한 금액을 돌려받을 수 있다.이번에는 올해 처음 총 2억원 규모의 페이백 이벤트도 열린다. 상품권 결제 금액의 5%를 상품권으로 돌려주는 방식으로, 환급액은 결제일의 다음 달 20일 서울페이+ 앱을 통해 지급된다.류삼영 구청장은 “상품권 할인 혜택이 주민들에게는 생활비 부담을 덜어주는 기회가 되고, 골목상권에는 실제 매출로 이어지는 소비의 연결고리가 되길 바란다”며 “앞으로도 구민들의 목소리를 정책에 반영해 생활 속에서 필요로 하는 혜택이 무엇인지 고민하고, 실질적인 변화를 만들어 가겠다”고 밝혔다.박재홍 기자