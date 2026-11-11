지역사회 빛낸 강북구민 7명 ‘구민대상’

세줄 요약 강북구, 2026 구민대상 시상식 개최

지역사회 헌신 주민 7명 공로 시상

7개 부문별 선행·복지·교육 등 선정

이미지 확대 정창수(앞줄 가운데) 강북구청장이 10일 구청 기획상황실에서 열린 ‘2026 강북구민대상 시상식’에서 시상자들과 기념촬영을 하고 있다.

강북구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 강북구는 구청 기획상황실에서 ‘2026 강북구민대상 시상식’을 열고 지역사회 발전과 구민 화합에 기여한 주민 7명에게 구민대상을 수여했다고 11일 밝혔다.전날 시상식을 개최한 강북구민대상은 지역 곳곳에서 묵묵히 헌신하며 이웃과 지역사회를 위해 봉사하고, 각 분야의 발전에 기여한 구민을 발굴해 공로를 기리는 상이다. 올해는 선행봉사상, 모범가족상, 문화예술상, 체육상, 모범기업인상, 사회복지상, 교육발전상 등 7개 부문에서 수상자를 선정했다.선행봉사상은 생활자원 재활용 활동으로 얻은 수익금을 매년 이웃돕기 성금으로 기탁하고 소년·소녀가장을 지원하는 등 나눔문화 확산과 청소년 복지 증진에 힘쓴 공로를 인정받은 최정일씨가 받았다.모범가족상 수상자 장희석 씨는 다문화가정으로서 강북구 가족센터의 교육과 프로그램에 적극 참여하며 자녀의 학교생활 적응과 가족의 안정적인 정착을 위해 노력했다. 31년간 강북구립여성합창단원으로 활동하며 150여 회 이상의 관내외 초청공연과 정기연주회에 참여한 최한숙씨는 문화예술상을 받았다.이밖에 체육단체 간 소통 협력을 강화한 고수남씨가 체육상, 하나로장학회 회장으로서 지역 인재 육성을 위한 장학금 지원을 추진한 이춘성씨가 모범기업인상을 수상했다. 또 사회복지상은 정유진씨, 교육발전상은 조소연씨가 수상자로 선정됐다.정창수 구청장은 “각자의 자리에서 이웃을 살피고 지역사회를 위해 헌신해 주신 수상자 여러분께 깊이 감사드린다”며 “앞으로도 지역 곳곳에서 묵묵히 힘을 보태는 구민들의 노력이 더욱 빛날 수 있도록 함께하겠다”고 밝혔다.박재홍 기자