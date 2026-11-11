광진구, 킨텍스 ‘메가쇼 2026’에 패션봉제 특별관…판로 확대 지원

세줄 요약 킨텍스 메가쇼 2026에 패션봉제 특별관 운영

중곡동 소공인 7개 업체 제품 전시·판매

대형 유통사 상담과 해외 판로 개척 모색

이미지 확대 서울 광진구가 12~15일 경기 고양시 킨텍스에서 패션봉제 특별관을 운영하는 ‘메가쇼 2026 시즌2’ 행사 홍보 포스터.

광진구 제공

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서울 광진구는 11일 경기 고양시 킨텍스에서 12~15일 열리는 ‘메가쇼 2026 시즌2’에 참가해 ‘광진구 패션봉제 특별관’을 운영한다고 밝혔다.광진구는 중곡동을 중심으로 약 600개의 의류 제조 소공인 업체가 활동하는 지역이다. 구는 지역 봉제업체의 우수한 제품과 기술력을 알리고 새로운 판로를 개척하기 위해 특별관을 마련했다.특별관에는 지역 의류 제조 소공인 7개 업체가 참여해 남성복과 여성복, 가죽의류, 반려동물 의류, 패션잡화 등을 전시·판매한다. 대형 유통사 구매 담당자와의 상담을 통해 신규 거래처를 발굴하고 해외시장 진출 기회도 모색한다.특히 청강문화산업대학교 패션뷰티스타일스쿨과 협력해 개발한 신제품도 선보인다. 지역 소공인의 숙련된 봉제 기술과 대학생들의 디자인을 결합한 제품으로, 산학협력의 성과를 알리고 지역 제조업체와 청년 디자이너 간 협력도 확대할 계획이다.김경호 구청장은 “지역 의류 제조 소공인들이 더 넓은 시장으로 진출하는 계기가 되길 바란다”며 “대형 유통망 진입과 해외시장 진출 등 실질적인 판로 확대를 적극 지원하겠다”고 말했다.이범수 기자