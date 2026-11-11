순천시, 30억 출자 ‘지역성장펀드’ 참여···미래산업 투자 기반 확대

1313억원 규모 ‘전남광주지역성장펀드’ 결성 참여

방산, 바이오, 이차전지 등 미래전략산업 육성 투자

이미지 확대 11일 순천대학교에서 열린 전남광주지역성장펀드 결성 기념 행사 모습

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세줄 요약 1313억원 규모 지역성장펀드 결성 참여

향후 3년간 10억원 출자, 기업 투자 기반 확대

방위산업·그린바이오·이차전지 연계 육성

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순천시가 1313억원 규모의 ‘전남광주지역성장펀드’ 결성에 참여해 지역기업의 투자 기반을 넓히고 미래전략산업 육성에 속도를 낸다.시는 향후 3년간 총 10억원을 출자해 기술력과 성장 잠재력을 갖춘 지역기업의 투자 기반을 확대하고, 기업과 기술, 인재가 모여드는 미래경제도시 조성에 박차를 가할 계획이다.‘전남광주지역성장펀드’는 중소벤처기업부 공모사업에 전남·광주가 공동 선정되면서 추진된 초광역 벤처투자 펀드다. 11일 국립순천대학교에서 개최된 ‘2026 전남광주창업페스티벌’에서 공식 결성됐다.정부 모태펀드 750억원을 비롯해 전남광주통합특별시, 지역기업, 금융기관, 대학 등이 참여해 유망 기업을 발굴하고 기술개발과 사업화, 생산시설 확충 등에 필요한 투자자금을 공급하는 역할을 한다.시는 이번 펀드를 방위산업, 그린바이오, 이차전지 등 민선9기 핵심전략산업 육성과 연계해 지역기업의 기술혁신과 투자유치를 촉진할 방침이다. 이어 중앙정부 및 관계기관과의 협력을 강화해 기존 제조업 중심의 산업 구조를 고부가가치 첨단산업 중심으로 전환해 나간다는 구상이다.손훈모 시장은 “기업과 청년이 성장의 기회를 찾아 지역을 떠나는 것이 아니라 오히려 지역으로 찾아오는 환경을 만드는 것이 우리가 함께 만들어 가야 할 미래”라며 “기업하기 좋고 투자하기 좋은 환경을 조성해 지역 유망기업들이 더 큰 시장으로 나아갈 수 있도록 힘을 보태겠다”고 말했다.한편 시는 지난 8월 ‘방산기업 CONNECT 행사’ 개최를 통해 기업 간 협력 네트워크를 강화하고, 혁신성장위원회 발족과 전략산업 연구개발(R＆D) 지원, 이차전지 분야 국가전략산업 연계 등을 추진해 산업기반을 확대해 왔다. 이 같은 산업 육성 정책에 지역성장펀드를 통한 민간 투자가 더해지면 지역기업의 성장과 유망기업 유치, 산업 간 연계 발전에도 도움이 될 것으로 기대를 모은다.순천 최종필 기자