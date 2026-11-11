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오세훈 “자유는 공짜가 아냐…참전용사 희생 잊지 않을 것”

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이범수 기자
이범수 기자
수정 2026-11-11 16:20
입력 2026-11-11 16:20
세줄 요약
  • 광화문 감사의 정원 찾아 참전용사 추모
  • 22개국 195만 명 파병, 3만7000명 전사
  • 서울, 영웅 기억하고 감사 이어가겠다는 뜻
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오세훈 서울시장이 11일 ‘유엔참전용사 국제추모의 날’을 맞아 서울 종로구 광화문광장 감사의 정원을 방문해 묵념하고 있다. 서울시 제공
오세훈 서울시장이 11일 ‘유엔참전용사 국제추모의 날’을 맞아 서울 종로구 광화문광장 감사의 정원을 방문해 묵념하고 있다.
서울시 제공


오세훈 서울시장은 유엔참전용사 국제추모의 날인 11일 “자유는 공짜가 아니다”(Freedom is not free)라며 참전용사들의 희생을 기렸다.

오 시장은 이날 페이스북을 통해 광화문 ‘감사의 정원’을 찾은 사실을 전하며 “22개 참전국 용사들을 다시 떠올렸다”고 밝혔다.

그는 “지도에서나 보던 낯선 나라, 얼굴 한 번 마주한 적 없는 이들의 자유를 위해 22개국 195만 명의 젊은이가 이 땅을 밟았다”며 “그중 3만 7000명은 끝내 사랑하는 가족 곁으로 돌아가지 못했다”고 말했다.

이어 “그들의 희생이 일군 토대 위에서 대한민국은 세계가 주목하는 나라로 우뚝 섰다”며 “오늘 서울의 모습이야말로 그들이 지키려 한 자유가 헛되지 않았다는 증명”이라고 강조했다.
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오 시장은 “한 나라의 품격은 영웅을 어떻게 기억하느냐에 달려 있다”며 “서울은 그 이름들을 잊지 않고, 고마움을 이어가는 도시가 되겠다”고 덧붙였다.

이범수 기자
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