오세훈 “자유는 공짜가 아냐…참전용사 희생 잊지 않을 것”

세줄 요약
- 광화문 감사의 정원 찾아 참전용사 추모
- 22개국 195만 명 파병, 3만7000명 전사
- 서울, 영웅 기억하고 감사 이어가겠다는 뜻
오세훈 서울시장은 유엔참전용사 국제추모의 날인 11일 “자유는 공짜가 아니다”(Freedom is not free)라며 참전용사들의 희생을 기렸다.
오 시장은 이날 페이스북을 통해 광화문 ‘감사의 정원’을 찾은 사실을 전하며 “22개 참전국 용사들을 다시 떠올렸다”고 밝혔다.
그는 “지도에서나 보던 낯선 나라, 얼굴 한 번 마주한 적 없는 이들의 자유를 위해 22개국 195만 명의 젊은이가 이 땅을 밟았다”며 “그중 3만 7000명은 끝내 사랑하는 가족 곁으로 돌아가지 못했다”고 말했다.
이어 “그들의 희생이 일군 토대 위에서 대한민국은 세계가 주목하는 나라로 우뚝 섰다”며 “오늘 서울의 모습이야말로 그들이 지키려 한 자유가 헛되지 않았다는 증명”이라고 강조했다.
오 시장은 “한 나라의 품격은 영웅을 어떻게 기억하느냐에 달려 있다”며 “서울은 그 이름들을 잊지 않고, 고마움을 이어가는 도시가 되겠다”고 덧붙였다.
이범수 기자
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