AI로 숨은 세금 2억 찾아낸 강남구 공무원들… 지방세 연구대회 수상

세줄 요약 AI·파이썬으로 세무자료 자동 대조 프로그램 개발

신고 누락 153건, 2억412만원 세원 발굴 성과

지방세 연구대회 발표상 수상, 실무 혁신 인정

이미지 확대 지난 4일 서울 서초구 한국지방세연구원에서 열린 ‘2026년 지방세 연구동아리 연구과제 발표대회’에서 강남구 지방세 연구동아리 ‘426Labs’ 관계자들이 발전상을 받았다. 강남구 제공

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서울 강남구는 세무공무원 6명으로 구성된 연구동아리 ‘426Labs’가 지난 4일 한국지방세연구원에서 열린 ‘2026년 지방세 연구동아리 연구과제 발표대회’에서 발전상을 받았다고 11일 밝혔다.426Labs는 생성형 인공지능(AI)과 파이썬을 활용해 서로 다른 형식의 주소가 기재된 세무자료를 자동으로 대조하는 프로그램을 외부 용역 없이 직접 개발했다. 이를 통해 승강기 설치·교체 및 종합체육시설 회원권 취득 자료를 취득세 신고 내역과 비교해 신고 누락 153건, 2억 412만원의 세원을 발굴했다.한국지방세연구원이 2013년부터 매년 개최하는 이번 대회에는 전국 42개 동아리가 44개 연구과제를 제출했다. 426Labs는 서면심사에서 우수작 11편에 선정된 데 이어 발표대회에서도 실무 중심의 연구 성과를 인정받았다.발표 방식도 눈길을 끌었다. 동아리는 승강기 취득세 연구에 착안해 ‘426호 엘리베이터’를 타고 1층에서 옥상까지 올라가는 형식으로 발표를 구성했다. 층마다 기존 업무의 문제점과 프로그램 개발 과정, 세원 발굴 성과를 소개했다.426Labs는 유튜브 채널 ‘세금쏙 알기 쉬운 지방세’를 통해 주민들에게 지방세 정보도 제공하고 있다. 직원들이 직접 제작한 쇼츠 영상 24편은 서울시 인재개발원의 ‘AI 활용 숏폼 교육콘텐츠 공모전’에 선정됐다.구는 이번에 개발한 자동 매칭 기술을 재산세와 등록면허세 등 다른 세목에도 확대 적용하고, 다른 지방자치단체에서도 활용할 수 있도록 발전시킬 계획이다.김현기 구청장은 “현장에서 느낀 불편에 대해 직접 해법을 찾은 직원들의 연구가 전국 무대에서 인정받아 뜻깊다”며 “앞으로도 직원들의 현장 아이디어가 업무 개선과 행정 혁신으로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.김소희 기자