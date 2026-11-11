박성현 광양시장 “포스코 노사 합의를”···‘1인 캠페인’ 전개

호소문 발표 이어 교섭 현장 찾아

이미지 확대 박성현 시장이 포스코인재창조원 광양 리더십교육센터 앞에서 노사 간 합의를 촉구하는 1인 피켓을 들고 있다.

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포스코 노동조합의 임금협상 잠정합의안이 조합원 찬반투표에서 부결된 가운데 지역 경제 타격을 우려한 박성현 광양시장이 11일 직접 교섭 현장을 찾아 노사 간 합의를 촉구하는 1인 캠페인을 펼쳤다. 그는 전날 포스코 노사 양측에 조속한 교섭 재개와 원만한 합의를 촉구하는 호소문을 발표하기도 했다.박 시장은 포스코인재창조원 광양 리더십교육센터 앞에서 피켓을 들고 노사 간 조속한 합의를 촉구했다. 또 교섭에 참석하는 포스코 노동조합 관계자들과 인사를 나누며 지역경제의 어려움을 알리고, 대화와 타협을 통한 합의를 당부했다.박 시장은 “포스코는 광양경제의 핵심 축인 만큼 노사 모두 지역경제와 시민들의 어려움을 헤아려 주길 바란다”며 “철강경기 침체와 소비 위축으로 지역경제가 어려운 상황에서 노사 갈등이 장기화되지 않도록 상호 이해와 양보를 통해 하루빨리 합의에 이르기를 기대한다”고 강조했다.박 시장은 앞으로도 노사의 자율교섭을 존중하면서 지역경제에 미치는 영향을 지속적으로 살피고, 민생경제 안정과 지역경제 회복을 위해 교섭 진행 상황에 따라 대응해 나갈 방침이다.광양 최종필 기자