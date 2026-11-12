제주에서 열대·아열대성 어류 연이어 발견…기후변화와 남방계 어류 유입

국립호남권생물자원관, 제주 연안에서 국내 미기록 어류 5종 발견

이미지 확대 연두자리돔

세줄 요약 제주 연안서 열대·아열대성 미기록 어류 5종 발견

해수온 상승·난류 유입이 남방계 어류 북상 견인

연두자리돔 산란 확인, 정착 가능성까지 제기

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지구온난화로 인한 해수온 상승이 가속화하면서 필리핀과 대만, 일본 오키나와 등 따뜻한 바다에 서식하던 열대·아열대성 어류들이 제주 연안으로 잇따라 북상하고 있다.기후에너지환경부 산하 국립호남권생물자원관은 지난 4월부터 최근까지 제주대 해양과학대학 연구진과 함께 제주도 인근 연안에서 매월 잠수 조사를 실시한 결과, 국내 미기록 어류 5종을 연이어 발견하고 연구용 표본을 확보했다고 12일 밝혔다.이번에 새롭게 확인된 어류는 모두 열대·아열대성 남방계 어종으로 ▲동갈돔과 붉은망사거울돔(Cercamia eremia) ▲양태과 얼룩무늬양태(Thysanophrys celebica) ▲자리돔과 연두자리돔(Chromis yamakawai) ▲망둑엇과 작은점세모망둑(Fusigobius duospilus) ▲나비고깃과 등점나비고기(Chaetodon ephippium) 등 5종이다.이들 국명은 모두 가칭이며, 향후 국가생물종목록에 정식 등재된 뒤 최종 확정될 예정이다.연구진은 한반도 주변 해역의 수온 상승과 대만난류 등 따뜻한 해류의 유입이 강해지면서 이들 남방계 어류가 제주 바다까지 흘러들어온 것으로 보고 있다.실제로 기상청 집계 결과 최근 10년(2016~2025년) 우리나라 주변 해역의 해수면 온도는 평균 18.1도로 평년(17.4도)보다 0.7도 상승해 전 지구 평균 상승 폭(0.3도)을 2배 이상 웃돌았다.특히 올해는 난류 세력이 예년보다 강하게 유입되면서 지난여름 평균 해수면 온도가 최근 10년 중 최고치인 24.3도를 기록하기도 했다.특히 연구진은 지난 6월 제주 남부 해역에서 발견된 자리돔과의 ‘연두자리돔’이 제주 토착 어종인 자리돔(C. notata)과 산란장을 공유하며 실제 알을 낳는 모습까지 포착했다.난류를 타고 우연히 떠밀려온 일시적 유입 단계를 넘어, 아열대화하는 제주 바다 환경에 적응해 세대를 잇는 ‘정착 단계’로 접어들 가능성이 크다는 분석이 나온다.국립호남권생물자원관은 확보한 표본의 형태적 특징과 유전정보 등을 정밀 분석해 학술대회 발표 및 전문 학술지 논문 게재를 거쳐 학계에 공식 보고할 예정이다.이후 국가생물종목록에 등재해 국가 생물자원으로 체계적으로 관리하는 한편, 제주 해역을 중심으로 미기록종 발굴과 종 다양성 변화를 추적하는 장기 모니터링 체계를 구축할 방침이다.박진영 국립호남권생물자원관장은 “이번 제주 바다의 미기록 어류 발견은 우리나라 도서·연안의 생물다양성 변화를 보여주는 중요한 신호”라며 “새로 유입되는 생물종의 현황과 서식 분포 변화를 지속적으로 추적해 기후변화에 따른 연안 생태계 변동에 선제적으로 대응해 나가겠다”고 강조했다.임형주 기자