오세훈 “한동훈 복당 반대한 적 없지만, 서두른다고 되는 일은 아냐”

“선거 뒤 축하 전화해 ‘천천히 들어오라’ 했다…지금은 악을 써도 안 돼”

이미지 확대 오세훈 서울시장이 11일 저녁 운현궁에서 열린 야간 체험 프로그램 ‘달빛밀행’에 참여해 인사말을 하고 있다. 서울시 제공

세줄 요약 한동훈 복당 반대 부인, 서두름 경계

당내 갈등 최소화 위한 시기·방식 신중론

장동혁 체제 한계 지적, 비대위 전환 거론

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오세훈 서울시장이 한동훈 무소속 의원의 국민의힘 복당 문제와 관련 “반대한 적이 없다”면서도 “서두른다고 되는 일이 아니다”라고 밝혔다. 복당 필요성에는 공감하면서도 당내 갈등을 최소화하기 위해 시기와 방식에 신중해야 한다는 기존 입장을 재확인한 것이다.오 시장은 11일 오후 서울시의 문화시설 야간 개방 프로그램인 ‘서울 컬처나잇’ 현장을 방문한 뒤 기자들과 만난 자리에서 “선거가 끝나고 한동훈에게 축하 전화를 해 천천히 들어오시라 했다”면서 “(복당을) 내가 언제 반대했느냐. 반대한 적이 없다”고 말했다. 이어 “(한동훈이) 지금 들어오려고 해 봐야 악을 써도 안 될 것”이라며 “서두른다고 될 일이 아니다”라고 했다.오 시장은 자신의 페이스북 언급을 둘러싼 정치권 안팎의 해석에 대해서는 “속 좁은 사람들이 자기들 급한 마음에 그렇게 해석하는 것”이라며 “말이 말을 낳고 해석이 해석을 낳아 바람직하지 않다”고 지적했다. 오 시장은 전날 페이스북에 ‘한 의원의 복당이 총선 승리를 위해 반드시 필요하다면서도 당내 갈등의 불씨가 돼서는 안 된다’고 썼다.오 시장은 또한 장동혁 국민의힘 대표 체제로는 2028년 총선에서 수도권 승리가 어렵다며 비상대책위원회로 전환할 필요성도 제기했다. 그는 페이스북에 ‘수도권 민심을 얻기 위해서는 변화의 방식에 성역이나 한계를 두어서는 안 된다. 전당대회 전 비대위 체제로의 전환도 그중 하나’라고 밝혔다.한편 오 시장은 남산 곤돌라 사업을 둘러싼 국토교통부와의 갈등에 대해서도 기존 입장을 재확인했다. 그는 곤돌라 사업 재개를 위한 제도 개선을 계속 요구할 것인지를 묻는 질문에 “계속할 것”이라며 “오늘 (홍지선) 국토부 장관이 뭐라고 변명했는데 변명 같지도 않다”고 비판했다.김소희 기자