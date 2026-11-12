한옥에서 일하고 북한산에서 쉰다…은평구, 서울시 창의제안 우수상

세줄 요약 북한산·한옥마을·전통시장 연계 관광안 제안

낮엔 한옥 근무, 밤엔 탐방·식사 체류형 구상

서울시 창의제안 공모 야간경제 분야 우수상

이미지 확대 서울 은평구 관계자들이 9일 열린 ‘2026 서울시 창의제안 발표회’에서 야간경제 활성화 분야 우수상을 받고 기념사진을 찍고 있다.

은평구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 은평구는 ‘2026 서울시 창의제안 공모’ 야간경제 활성화 분야에서 우수상을 받았다고 12일 밝혔다.서울시와 25개 자치구, 투자·출연기관 직원을 대상으로 진행된 공모에서는 접수된 제안 669건 가운데 8건이 최종 선정됐다.은평구는 북한산과 은평한옥마을, 전통시장을 연계한 체류형 관광 활성화 방안을 제안해 우수상을 받았다. 한옥에서 일하고 북한산에서 휴식을 즐기는 ‘워케이션’(일과 휴가를 병행하는 근무 형태) 마을을 조성하자는 내용이다.방문객이 낮에는 한옥에서 일하고 업무를 마친 뒤 북한산을 탐방하거나 전통시장에서 식사를 즐긴 뒤 한옥 숙소에 머물도록 하는 구상이다.주요 내용은 한옥 업무 공간과 숙박시설 운영, 북한산 단기 탐방 안내 지도 제작, 전통시장 먹거리 체험, 서울시 야간 관광 프로그램 연계 등이다.특히 한옥 숙박과 전통시장 먹거리, 야간 관광을 연결해 방문객의 체류 시간을 늘리고 지역 상권을 활성화하는 데 초점을 맞췄다.김미경 구청장은 “한옥에서 일하고 북한산에서 쉬는 하루가 전통시장의 저녁으로 이어진다면, 방문객은 은평을 더 깊이 경험하고 지역 상권에도 활력이 더해질 것”이라며 “은평의 자연과 문화가 지역경제에 힘이 될 수 있도록 정책으로 풀어가겠다”고 말했다.이범수 기자