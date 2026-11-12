구로구, 2028 대입 개편 대비 학생부 관리 특강·맞춤형 상담

세줄 요약 2028 대입 개편 대비 학생부 관리 특강 운영

학생부종합전형 맞춤 상담과 진로 설계 지원

고1~2 대상 무료 진행, 선착순 신청 접수

이미지 확대 서울 구로구가 고등학교 1~2학년 학생을 대상으로 운영하는 ‘1등급 학교생활기록부 만들기’ 프로그램 홍보 포스터.

구로구 제공

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서울 구로구는 2028학년도 대학입시 제도 개편에 대비해 고등학생을 대상으로 ‘1등급 학교생활기록부 만들기’ 프로그램을 운영한다고 12일 밝혔다.프로그램은 학생부종합전형을 준비하는 학생들이 변화하는 대입제도를 이해하고 진로와 희망 전공에 맞춰 학교생활기록부를 관리할 수 있도록 마련됐다. 학교생활기록부 관리 특강과 일대일 맞춤형 상담으로 구성되며 구로학습지원센터 1관에서 진행된다.27일 오후 6~9시 열리는 특강에서는 보성고등학교 진로진학 상담교사인 배영준 교사가 학생부종합전형 합격 전략과 학교생활기록부 관리 방법을 설명한다.30일부터 다음 달 5일까지는 일대일 맞춤형 상담이 진행된다. 서울·수도권 주요 대학 입학사정관 출신 전문가 8명이 학생별 학교생활기록부를 분석하고 진로 희망과 지원 계열에 맞는 활동 계획을 제안한다. 수행평가와 탐구 주제 선정 등 구체적인 관리 방향을 상담하고 학생별 분석 자료도 제공한다.상담은 학생당 50분씩 진행된다. 30일부터 다음 달 4일까지 평일에는 오후 6시 30분~8시 30분, 다음 달 5일에는 오전 9시~오후 1시에 운영한다.참여 대상은 고1~2 학생 50명이며 특강과 상담 모두 무료다. 신청은 18일까지 구로학습지원센터 누리집에서 선착순으로 받는다. 정원이 차면 조기 마감된다.장인홍 구청장은 “대입제도 변화에 맞춰 학생들이 자신의 진로와 적성에 맞는 입시 전략을 세우는 것이 중요하다”며 “앞으로도 학생과 학부모에게 실질적으로 도움이 되는 진학 정보를 제공하고, 맞춤형 진학 지원을 확대해 나가겠다”고 말했다.이범수 기자