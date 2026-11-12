“G20 정상회의, 이제는 인천!”…유치 응원 릴레이 확산

새마을회·바르게살기·자유총연맹 동참

이미지 확대 인천시청 전경. 인천시 제공

세줄 요약 인천시, 2028 G20 유치 응원 릴레이 확산

새마을회 등 3개 단체, SNS 영상 참여

시 단체장→지회장→위원장 순차 지목 진행

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2028년 주요 20개국(G20) 정상회의 인천 유치를 위한 응원 릴레이가 지역 국민운동단체를 중심으로 확산하고 있다.인천시는 인천시새마을회와 바르게살기운동 인천시협의회, 한국자유총연맹 인천시지부 등 3개 단체가 ‘2028 G20 정상회의 인천 유치 릴레이 응원 캠페인’에 참여했다고 12일 밝혔다.이번 캠페인은 이달부터 다음 달까지 시 단체장과 군·구 지회장, 읍·면·동 단위조직 위원장으로 이어지는 3단계 방식으로 진행된다.지난 11월 첫째 주 3개 단체의 시 단체장들이 응원 영상을 촬영하고 11개 군·구 지회장을 다음 참여자로 지목하면서 릴레이가 시작됐다.이어 군·구 지회장들이 응원 영상을 게시하고 읍·면·동 위원장들을 다음 주자로 지목하는 방식으로 참여 범위를 넓히고 있다.참여자들은 ‘2028 G20 정상회의, 이제는 인천!’ 등의 문구가 적힌 손팻말을 들고 15~30초 분량의 응원 영상을 촬영한다. 영상은 각 단체의 공식 사회관계망서비스(SNS)에 게시하고, 다음 참여자를 지목하는 방식으로 이어진다.인천시는 공식 SNS 채널과 연계해 캠페인을 알리고 지역 행사와 각종 모임에서도 유치 응원 활동이 이어지도록 지원한다.오자현 인천시 시민협력과장은 “국민운동단체의 자발적인 참여가 지역 곳곳의 응원과 지지를 모으는 계기가 되길 기대한다”며 “더 많은 시민이 2028 G20 정상회의 인천 유치에 관심을 갖고 응원에 동참할 수 있도록 각 단체와 적극 협력하겠다”고 말했다.강남주 기자