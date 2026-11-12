TBS 정상화 협의체, 26일 첫 회의…정상화 논의 착수

올해 9월 구성 이후 두 달만에 첫 회의

협의체 운영 방향·주요 논의 과제 공유

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서울시 제공

세줄 요약 TBS 정상화 협의체, 26일 첫 회의 개최

서울시·의회·방미통위·TBS 추천 위원 참여

재지정·재정 안정화·공정성 강화 논의

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TBS는 26일 사옥에서 다자간 협의체 첫 회의를 개최하고 본격적인 정상화 논의에 착수한다고 12일 밝혔다.지난 9월 협의체 구성 이후 두 달 만에 첫 회의다. 구성은 서울시·서울시의회·방송미디어통신위원회·TBS 등 4개 기관이 추천한 협의위원 8명과 방송·언론·법률·재무 분야 전문가 10명 등이다.협의위원은 ▲서울시 추천 김형래 홍보기획관, 김설희 재정기획관 ▲서울시의회 추천 황철규 문화체육관광위원장, 박유진 예산결산특별위원회 위원장 ▲방송미디어통신위원회 추천 장대호 방송정책국장, 이기훈 지상파정책과장 ▲TBS 추천 한용길 대표이사, 김연수 경영전략본부장 직무대리 등 8명이다.전문가 자문위원회는 방송·언론 분야에 ▲정은창 전 KBS 보도국장 ▲이상도 전 가톨릭평화방송 보도국장 ▲최선욱 KBS 미디어연구소 연구원 ▲김동현 서울신문 부장 ▲성욱제 정보통신정책연구원(KISDI) 미디어전략연구실 선임연구위원 ▲표시영 강원대 미디어커뮤니케이션학과 조교수 ▲이재웅 전 부산 CBS 대표 ▲전문수 전 SBS 라디오센터장 등 8명이 참여한다. 또한 재무·회계 분야에는 차명선 공인회계사(정동회계법인)가, 법률 분야에는 김형철 변호사(법무법인 진수)가 각각 참여한다.‘TBS 정상화 협의체’는 TBS의 지속 가능한 운영 기반 마련과 실질적인 정상화 방안 모색을 위해 구성된 다자간 논의기구다. 출연기관 재지정 등 제도적 기반 마련, 재정 안정화 및 경영 정상화, 방송의 공정성 강화 등 TBS가 직면한 주요 현안을 종합적으로 논의할 예정이다. 첫 회의에서는 협의체 운영 방향과 주요 논의 과제를 공유하고 향후 추진 일정을 구체화할 계획이다.한용길 TBS 대표이사는 “현재 TBS 내부적으로도 방송 본연의 역할을 회복하기 위한 준비와 노력을 이어가고 있다”며 “협의체 논의로 실질적인 정상화 해법을 마련하고 방송 정상화를 바탕으로 시민의 신뢰를 회복해 지속 가능한 공영방송의 미래를 만들어 가겠다”고 말했다.유규상 기자