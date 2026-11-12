서울시, 전자고지·자동납부 가입 수도요금 3000원 감면 혜택 연장

납기 전 추가 알림도 도입
서울시는 올해 말 종료 예정이었던 수도요금 ‘첫 감면 혜택’을 2029년까지 3년 연장한다고 12일 밝혔다. 시민 인식조사 결과를 반영한 납기 전 추가 알림도 도입해 요금 감면 혜택과 전자고지 이용 편의를 함께 강화한다.
첫 감면 혜택은 전자고지와 자동납부 모두 신청하면 최초 1회 수도요금 3000원을 감면해 주는 제도다.
이번 감면 혜택 연장은 전자고지 가입 증가와 시민 요금 절감 효과에 따른 것이다. 2024년 6월 첫 감면 도입 후 전자고지 가입자는 17만 5758건 증가했고 전자고지와 자동납부를 함께 신청한 시민에게 제공된 첫 감면 혜택은 약 11억 9000만원(누적) 규모에 달한다.
시는 전자고지 신규 가입 확대를 위한 홍보도 강화한다. 아리수 공식 소셜미디어(SNS) 계정과 수도요금 고지서 등을 통해 감면 혜택과 신청 방법을 안내한다. 신규 가입 이벤트 등 시민 참여형 홍보로 실제 가입으로 이어질 수 있도록 한다.
수도요금 전자고지와 자동납부는 전화나 온라인 등으로 신청할 수 있다. 두 서비스를 모두 신청하면 최초 1회 상수도요금 3000원을 감면받을 수 있다. 이후에도 전자고지 이용에 따라 매회 수도요금의 1%(최소 200원~최대 1000원)를 감면받는다.
국번 없이 120 다산콜 또는 관할 수도사업소에 전화하거나 요금고객센터, 카카오톡 ‘서울아리수본부’ 채널의 ‘챗봇 아리수톡 바로가기’에서 전자고지와 자동납부를 신청하면 된다.
송현주 기자
세줄 요약
- 수도요금 첫 감면 3000원 혜택 2029년까지 연장
- 전자고지·자동납부 동시 신청 시 최초 1회 감면
- 납기 전 추가 알림 도입, 시민 편의 강화
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